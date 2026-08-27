AP Khalid Sheikh Mohammed

Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser o mentor dos ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos, será julgado em 2028, ao lado de outros três réus. Um juiz da Força Aérea americana determinou na quarta-feira (26) que o processo tenha início em junho daquele ano, na Baía de Guantánamo, em Cuba. As informações são da Reuters.

A decisão estabelece que o julgamento dos quatro acusados comece em 5 de junho de 2028. O processo será conduzido por um tribunal militar e terá um painel formado exclusivamente por militares, que atuarão como jurados.

A definição da data representa mais um avanço em um caso marcado por sucessivos atrasos e disputas jurídicas desde a prisão dos acusados.

Julgamento se arrasta há mais de 20 anos

O juiz responsável pelo caso, tenente-coronel da Força Aérea Michael Schrama, rejeitou a proposta dos promotores de iniciar o julgamento em janeiro de 2027.

Segundo ele, a data antecipada deixaria pouco tempo para resolver questões relacionadas às provas e aos procedimentos que precisam ser definidos antes do início do julgamento.

De acordo com a ordem judicial, os argumentos iniciais serão apresentados 30 dias após a formação do painel militar. Na sequência, a acusação apresentará suas provas e os réus poderão solicitar a absolvição.

A defesa deverá começar a apresentar suas principais provas 60 dias após o encerramento da fase de acusação. O processo terminará com a definição das sentenças.

Além de Mohammed, serão julgados Walid Muhammad Salih Mubarak bin 'Atash, Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi e Ali Abdul Aziz Ali.

Ataques de 11 de Setembro

Os ataques de 11 de setembro de 2001 foram uma série de atentados coordenados nos Estados Unidos. Naquele dia, integrantes da rede terrorista Al-Qaeda sequestraram quatro aviões comerciais.

Dois deles foram lançados contra as torres do World Trade Center, em Nova York. Um terceiro atingiu o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, na região de Washington.

Reprodução 11 de setembro





O quarto avião caiu na Pensilvânia depois que passageiros e tripulantes tentaram retomar o controle da aeronave. As investigações apontaram que o alvo seria outro local de importância política ou institucional em Washington.

Os ataques provocaram a morte de quase 3 mil pessoas e desencadearam uma ampla resposta militar e de segurança dos Estados Unidos contra organizações extremistas.

Khalid Sheikh Mohammed é acusado de ter sido um dos principais responsáveis pelo planejamento da operação envolvendo os aviões sequestrados.

Acordo que evitaria pena de morte foi barrado

O caso teve uma nova reviravolta no mês passado, quando um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos rejeitou uma tentativa para permitir que Mohammed e dois dos outros acusados se declarassem culpados em acordos que poderiam evitar a pena de morte.

Os acordos haviam sido oferecidos no ano passado e aceitos pelo responsável por supervisionar o tribunal militar de Guantánamo, ligado ao Pentágono.

Contudo, em agosto o então secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, revogou os acordos em meio a críticas de parlamentares republicanos.

Posteriormente, decisões de instâncias militares que haviam apoiado os acordos foram revertidas pela corte de apelações.





Guantánamo

A prisão da Baía de Guantánamo foi criada em 2002, durante o governo do então presidente americano George W. Bush, para receber suspeitos estrangeiros de militância após os ataques de 11 de Setembro.

Mohammed permanece como o detento mais conhecido da unidade. O longo processo judicial envolvendo ele e os demais acusados é marcado por disputas sobre provas, procedimentos e a própria condução do julgamento.

Agora, a Justiça Militar americana estabeleceu junho de 2028 como o início previsto para o julgamento.