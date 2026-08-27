Redação DW Aeroporto registrou outro caso de "malária aeroportuária" em 2023

Dois funcionários do Aeroporto de Frankfurt morreram após contrair malária transmitida por mosquitos que teriam chegado à Alemanha em voos procedentes de regiões onde a doença é endêmica, informou nesta quarta-feira (27/08) o departamento de saúde da cidade.

A primeira morte ocorreu no início de julho, segundo a Secretaria de Saúde de Frankfurt. A causa só foi identificada após o falecimento do paciente. A segunda morte foi registrada em agosto.

Segundo a operadora do aeroporto, a Fraport, e o instituto nacional de saúde pública Robert Koch (RKI), seis funcionários contraíram a malária tropical, forma mais grave da doença. Todos teriam sido infectados durante o trabalho. Quatro deles apresentam boa recuperação.

"As pessoas afetadas adoeceram entre 4 e 6 de julho de 2026", informou o instituto em seu boletim epidemiológico. Segundo o RKI, a hipótese mais provável é que a transmissão tenha ocorrido por meio de um mosquito do gênero Anopheles infectado, transportado em uma aeronave.

A Fraport informou que instalou armadilhas para capturar mosquitos nas áreas afetadas. Os insetos recolhidos estão sendo analisados em laboratório.

"O mosquito provavelmente já está morto", afirmou Peter Tinnemann, diretor da Secretaria de Saúde de Frankfurt. "Não há possibilidade de transmissão de pessoa para pessoa. O risco para a população de Frankfurt é insignificante."

"Malária aeroportuária" é rara

A malária é uma doença potencialmente fatal transmitida por mosquitos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, ela pode provocar coma e morte, especialmente entre grupos mais vulneráveis. A proteção contra picadas e o uso de medicamentos preventivos reduzem o risco de infecção.

O RKI classificou a chamada "malária aeroportuária" como um evento muito raro. Nesses casos, um mosquito infectado chega ao país em um avião ou em bagagens e transmite a doença dentro da aeronave, no aeroporto ou nas proximidades.

Um estudo que compilou episódios de malária aeroportuária e de transmissão por bagagens na Europa entre 1969 e 2024 identificou 145 casos, dos quais nove ocorreram na Alemanha.

O último episódio desse tipo no país ocorreu em 2023, também no Aeroporto de Frankfurt.

O órgão recomenda que médicos considerem a possibilidade de infecção por malária ao atender pessoas que trabalham em aeroportos com conexões intercontinentais, tanto de passageiros quanto de carga, especialmente durante o verão. A orientação vale para casos de febre sem causa aparente em pacientes sem histórico recente de viagem.

A médica Regina Ellwanger Berry, da Secretaria de Saúde de Frankfurt, destacou que a raridade desses episódios faz com que a doença normalmente não esteja entre as hipóteses diagnósticas para pacientes que não viajaram.

"A malária tem tratamento eficaz quando o diagnóstico é feito corretamente", afirmou.

gq (DPA, ARD, OTS)