Corpo de Bombeiros Bombeiros atuam no combate ao incêndio no Parque Estadual Serra Dourada, na Cidade de Goiás

Os focos de inêndio registrados no fim de semana em Colinas do Sul e na região da Chapada dos Veadeiros foram completamente extintos, mas equipes seguem mobilizadas nesta segunda-feira (24) no combate ao fogo na Serra Dourada, na Cidade de Goiás .

A atualização foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Milita r ao iG. Segundo a corporação, os incêndios que surgiram no sábado (22) em Colinas do Sul e na região da Chapada foram debelados no domingo (23). Na Área de Proteção Ambiental (APA) Pouso Alto também não há focos ativos.

A única frente que permanece em combate está na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra Dourada. A estimativa divulgada pelo Estado no domingo indicava que mais de 600 hectares já haviam sido atingidos.

Equipes especializadas do Corpo de Bombeiros atuam na região desde sábado. No domingo, a operação recebeu reforço de outras duas guarnições, além do apoio logístico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

O trabalho busca impedir que as chamas avancem em direção às áreas ambientalmente sensíveis do parque.

Mais de 1,8 mil hectares atingidos no fim de semana

Somadas as estimativas preliminares divulgadas para as três ocorrências, mais de 1,8 mil hectares foram atingidos pelo fogo.

Em Colinas do Sul, foram mais de 900 hectares. Na região da APA Pouso Alto, próxima ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o fogo atingiu mais de 300 hectares. Já na Serra Dourada, a estimativa inicial supera 600 hectares.

Calor e tempo seco dificultam combate

As três ocorrências ocorreram em meio ao período mais crítico da estiagem em Goiás.

Na região da Serra Dourada, a Cidade de Goiás registrava temperatura próxima de 37°C no domingo, além de umidade relativa do ar baixa. A combinação de calor, vegetação ressecada e vento aumenta a velocidade de propagação das chamas e dificulta o trabalho das equipes.

O Estado mantém restrições ao uso do fogo durante o período de maior risco de incêndios florestais.

A Semad também informou que realiza levantamentos para identificar os possíveis pontos de origem dos incêndios. Caso sejam encontradas irregularidades, os responsáveis podem ser submetidos a medidas administrativas e ter os casos encaminhados aos demais órgãos competentes.











