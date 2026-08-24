reprodução / PCERJ Pai foi preso após investigação da PCERJ e MPRJ

O bebê de três meses que estava internado em estado gravíssimo, após suspeita de sofrer agressões do pai, morreu no Hospital Prontobaby, na Tijuca, onde estava internado desde o início de julho.

Segundo a Polícia Civil que investiga o caso, o bebê foi levado ao hospital com múltiplas lesões, entre elas fraturas, hemorragias e edema cerebral. Durante a internação, a criança também sofreu episódios de parada cardíaca e crises convulsivas e tinha grave comprometimento neurológico.



Pai é o principal suspeito



Yuri Sebastian Moura Rocha, pai do bebê, é apontado como o principal suspeito das agressões e foi preso preventivamente no último sábado (22).

A ação aconteceu em Olária, realizada por policiais da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), em conjunto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

No dia 2 de julho, quando o bebê foi levado ao, segundo as investigações, havia sinais de sufocamento por engasgo e diversas lesões na costela e intracranianas. Questionado, oteria justificado que os ferimentos foram causados por uma manobra torácica feita por ele.

Segundo as apurações doe daas justificativas de Yuri não eram compatíveis com as lesões diagnosticadas.





reprodução / PCERJ Pai acusado de agredir bebê de três anos foi preso pela Polícia Civil





Hospital também será notificado



Em nota, o Ministério Público do Rio de Janeiro informou também a 8ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital investiga se houve omissão por parte do hospital na notificação do caso às autoridades.

Segundo o MPRJ, o Judiciário foi notificado apenas no último dia 21 de agosto, enquanto a criança deu entrada no hospital no dia 2 de julho.

Ainda segundo a nota, há investigações em curso também para apurar se houve falta funcional por parte dos conselheiros tutelares que foram notificados sobre os maus-tratos praticados por Yuri contra a criança.

O pai da criança, já foi encaminhado para uma unidade prisional não informada e responderá por acusação de maus-tratos qualificado.