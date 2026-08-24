Divulgação/Universal Pictures Australia "A Odisseia", de Christopher Nolan, arrecadou US$ 1,352 bilhão mundialmente, se tornando a produção com classificação adulta de maior bilheteria da história do cinema

"A Odisseia" virou o filme de classificação adulta mais lucrativo da história do cinema mundial. A superprodução de Christopher Nolan alcançou US$ 1,352 bilhão em bilheteria, o equivalente a R$ 6,95 bilhões, e desbancou "Deadpool & Wolverine", que ocupava o topo da lista desde 2024. Os números são da revista Variety.

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A adaptação do poema épico de Homero estreou em 16 de julho no Brasil e um dia depois nos Estados Unidos, onde faturou US$ 123 milhões só na abertura. De lá para cá, somou US$ 516 milhões no mercado norte-americano e US$ 835 milhões no restante do mundo. Apenas no primeiro fim de semana, foram US$ 264,1 milhões globais, incluindo R$ 22,2 milhões nas salas brasileiras.

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O desempenho foi muito acima da média de outros filmes feitos para adultos. Em território americano, o longa recebeu classificação R, restrita a maiores de 17 anos; no Brasil, a indicação é de 14 anos. Com quase três horas de duração, o filme entrou para o seleto clube de produções para maiores de idade com arrecadação bilionária, ao lado de "Deadpool & Wolverine" e de "Coringa"(2019), que fez US$ 1,07 bilhão.

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Ryan Reynolds, protagonista do filme da Marvel, reagiu a perda do recorde no X. O intérprete do polêmico Deadpool parabenizou a equipe de filmagem de Christopher Nolan e fez referência ao cavalo de Troia do filme.

Parabéns a todo o elenco e à equipe de 'A Odisseia' por se tornarem o filme com classificação indicativa para adultos de maior bilheteria de todos os tempos. Esse é um baita carro. Ryan Reynolds, intérprete de Deadpool

















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Longa também se tornou a maior arrecadação da carreira do prestigiado diretor de cinema britânico

Os recordes do longa não pararam na barreira da classificação etária. O épico já é o maior sucesso comercial da carreira de Christopher Nolan, à frente de "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge"(2012) e seu US$ 1,08 bilhão, além de sucessos como "Interestelar"(2014), que recolheu US$ 770 milhões.

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"A Odisseia" ainda lidera a lista na história do formato Imax, com US$ 354 milhões arrecadados, acima dos US$ 271 milhões de "Avatar"(2009). Rodado integralmente em Imax 70 mm, o filme só pode ser visto exatamente como o diretor planejou em 41 salas no mundo.

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Matt Damon vive Odisseu, rei de Ítaca, na volta para casa após a Guerra de Troia. O elenco estrelado ainda reúne Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal e John Leguizamo.

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De acordo com o periódico britânico The Guardian, os números ainda podem crescer com a disputa contra "Homem-Aranha: Um Novo Dia", que já passou de US$ 2 bilhões ao redor do mundo.

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