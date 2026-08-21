Reprodução Sargento Araújo retirou um pedaço de plástico que obstruía parcialmente a respiração da criança

Um bombeiro militar de folga salvou uma bebê que estava engasgada com um pedaço de plástico na madrugada desta sexta-feira (21), em Goiânia. O sargento Diogo Araújo, do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), estava em casa quando foi chamado pela filha e encontrou um casal no portão da residência, com a criança no colo.



Ao iG, o militar disse que a família sabia que ele era bombeiro e buscou ajuda assim que percebeu o engasgo. “A mãe gritou: ‘Você é bombeiro, me ajuda, meu neném está engasgado’. Abri o portão e fui ajudar”, relatou

Ao receber a criança nos braços, o sargento percebeu que ela ainda conseguia chorar, sinal de que havia passagem parcial de ar pelas vias respiratórias. Diante do desespero dos pais, ele procurou tranquilizá-los enquanto avaliava a situação.

“Eu falei: ‘Ela está chorando, isso é um bom sinal. Pode ficar calmo, porque ainda tem um pouco de respiração’”, contou. Em seguida, o bombeiro levou a criança para um ponto mais iluminado da residência, onde conseguiu visualizar o que causava a obstrução.

De acordo com o sargento, um pedaço de plástico se movimentava na garganta da bebê conforme ela respirava e chorava.

“Quando ela expirou, a ponta do plástico apareceu. Eu consegui manter a boca aberta e puxar com o dedo. Havia uma obstrução, mas era parcial”, explicou. Após a retirada do objeto, a respiração foi restabelecida e a criança parou de chorar.

Ele afirmou que a retirada manual só foi possível porque o objeto estava visível e se deslocou para uma posição que permitia alcançá-lo. Segundo o sargento, uma tentativa inadequada poderia empurrar o plástico ainda mais para dentro da garganta e agravar o quadro.

♬ som original - iG @portal_ig Na madrugada desta quinta-feira (21), o Sargento Diogo Araújo, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), foi procurado por vizinhos, em sua residência, em Goiânia, que pediam ajuda para uma bebê que estava engasgada. O militar manteve a tranquilidade e identificou que a bebê apresentava obstrução parcial das vias aéreas por um pedaço de plástico, visualizado enquanto ela chorava. Com habilidade e precisão, o sargento conseguiu remover manualmente o corpo estranho, desobstruindo a via aérea e restabelecendo a respiração da criança. 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 📹 Corpo de Bombeiros #iG





Manter a calma é fundamental

O bombeiro também relatou já ter atendido outra criança em uma situação semelhante, há cerca de três ou quatro anos. Na ocasião anterior, porém, o engasgo teria sido provocado por líquido, o que exigiu a aplicação de tapotagem — técnica que consiste em golpes controlados nas costas, entre as escápulas, para tentar desobstruir as vias respiratórias.

Para o sargento, manter a calma e conhecer as técnicas adequadas de primeiros socorros pode ser decisivo em casos de engasgo, especialmente entre pais e responsáveis por crianças pequenas. Ele ressaltou, porém, que cada ocorrência exige uma avaliação diferente e que intervenções incorretas podem piorar a obstrução.

“É preciso ter calma e saber o que fazer. Cada situação exige uma conduta. É importante observar o que está provocando a obstrução e tomar cuidado para não empurrar o objeto ainda mais”, declarou.

O sargento destacou ainda que ocorrências de engasgo podem evoluir rapidamente. Embora o Corpo de Bombeiros possa ser acionado pelo telefone 193, o atendimento inicial prestado por alguém que esteja no local pode ser determinante enquanto a equipe de emergência se desloca.

“Quando a viatura é chamada, a equipe vai rapidamente. Mas existe a triagem e o tempo de deslocamento do quartel até o endereço. Nesse caso, como eles sabiam que eu morava aqui, procurar a minha casa foi mais rápido”, disse.

Para o militar, conseguir restabelecer a respiração da bebê foi uma experiência gratificante. “É muito bom quando acontece uma situação dessas e a gente consegue reverter. É tudo muito rápido. Quando fica tudo bem, é muito gratificante”, concluiu.







