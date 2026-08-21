Reprodução Um dos caminhões atingiu a traseira do outro

Uma batida entre dois caminhões deixou duas pessoas levemente feridas na manhã desta sexta-feira (21) na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, no interior de São Paulo. A colisão aconteceu no sentido interior e provocou a interdição de faixas durante o atendimento.

Segundo a concessionária Motiva AutoBAn, responsável pela administração da rodovia, o acidente foi registrado por volta das 6h22. Um dos caminhões atingiu a traseira do outro.

Faixas foram interditadas

Para que as equipes pudessem atender as vítimas e trabalhar na remoção dos veículos, as faixas 2 e 3, além do acostamento, precisaram ser interditados.

As duas pessoas envolvidas na ocorrência tiveram ferimentos leves. Até a atualização das informações, não havia detalhes divulgados sobre a identidade das vítimas nem sobre a necessidade de encaminhamento hospitalar.

A ocorrência mobilizou equipes operacionais da concessionária. Informações sobre a situação do trânsito podem mudar conforme o trabalho de atendimento e remoção dos veículos avance.

Anhanguera tem histórico de acidentes com caminhões

O trecho da Anhanguera que passa por Sumaré registra frequentemente ocorrências envolvendo veículos pesados. Em fevereiro de 2025, por exemplo, uma colisão traseira entre dois caminhões no km 111 deixou uma pessoa morta e outras três feridas. Na ocasião, as faixas 2 e 3 e o acostamento também precisaram ser bloqueados.

Mais recentemente, em agosto deste ano, um carro capotou no km 107 da rodovia, também em Sumaré. Quatro pessoas da mesma família ficaram feridas, sendo uma delas em estado grave.

A Rodovia Anhanguera é uma das principais ligações entre Campinas e o interior paulista e concentra intenso movimento de caminhões e veículos de passeio, especialmente nos horários de maior fluxo.

Causas ainda não foram detalhadas

Até o momento, a informação disponível é de que a colisão ocorreu depois que um dos caminhões bateu na traseira do outro. As circunstâncias que levaram ao impacto não foram detalhadas.

Motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção em áreas próximas a atendimentos de emergência e respeitar a sinalização das equipes que trabalham na pista.