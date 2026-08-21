



Reprodução Operação no Complexo de Israel, Zona Norte do Rio

Um intenso tiroteio aconteceu no início da manhã desta Sexta-feira (21), deixando um motorista de ônibus baleado e fechando a Avenida Brasil, na altura das comunidades que formam o complexo de Israel, dominadas pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), na Zona Norte do Rio de Janeiro.

🚨AGORA - guerra de facções em Cordovil (CV) (TCP) evitem a região. pic.twitter.com/0452ot9vEY — CONEXÃO RIO EM GUERRA (Oficial) (@ConexaoGuerra) August 21, 2026





Segundo a Polícia Militar, foram mobilizados para a operação cerca de 200 do agentes dos batalhões de Operações Policiais Especiais (Bope), Ações com Cães (BAC), Tático de Motociclistas (BTM), Polícia de Choque (BPChq), Grupamento Aeromóvel (GAM), além do BPVE e das Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom).

A operação tambem contou com o apoio tático de cinco veículos blindados, motocicletas, viaturas e apoio aéreo.

Ruas fechadas e motorista baleado

A ação iniciou ainda de madrugada, um intenso tiroteio que provocou a interdição da Avenida Brasil e da Rodovia Washington Luiz. No confronto, um motorista de ônibus que estava em uma das vias, na altura de Parada de Lucas, acabou sendo baleado enquanto se direcionava a garagem para iniciar o seu expediente.

🗺🇧🇷💥l O tiroteio de longa distância entre traficantes da região de Cordovil e Brás de Pina afetou o trânsito na Avenida Brasil. Depois, a Polícia Militar chegou para acabar com a bagunça e restabelecer a ordem de modo geral no Complexo de Israel. pic.twitter.com/phpFRTDTDv — BAND NET NEWS (OFICIAL) (@bnn_oficiall) August 21, 2026





A vítima foi encaminhada ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. O estado de saúde dele é estável.

Em nota, a Rio Ônibus lamentou a “rotina de violência que o setor vive na cidade” e alertou que casos como esse comprometem diretamente a vida e a segurança de passageiros e rodoviários.Escolas da região foram fechadas.





Escolas com aulas suspensas

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, devido a operação, as escolas da região tiveram o seu funcionamento afetado.

Ao todo, foram suspensas as aulas em oito unidades da Cidade Alta, em Cordovil, três em Vigário Geral e Parada de Lucas, e mais outras cinco escolas nas comunidades Cinco Bocas e Pica-Pau, em Brás de Pina.