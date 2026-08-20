Divulgação/Polícia Civil do Rio Homem é preso por agiotagem no Rio de Janeiro

Um homem foi preso, suspeito de agiotagem e extorsão na Zona Norte do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (19). Em uma dívida, o suspeito chegou a cobrar cerca de R$ 1 milhão em juros.

O homem realizava empréstimos de dinheiro com cobrança de juros abusivos. Além disso, durante a cobrança das dívidas, ele costumava ameaçar as vítimas. As informações são do SBT News.

A Polícia Civil informou ainda que o homem pressionava os devedores com extrema violência. A investigação ainda apontou que o suspeito tomava bens das vítimas como forma de pagamento das dívidas.

Em um dos casos de cobrança, uma das vítimas pegou emprestado aproximadamente R$ 30 mil. No final, o total do valor chegou a mais de R$1,3 milhão em apenas 12 meses, com a alegação de que o valor correspondia à incidência de juros.

O suspeito confirmou, em depoimento, que realizava estes empréstimos com cobrança de juros. Ele ainda afirmou ter “aplicações” com muitas pessoas. Porém, o homem negou usar violência ou fazer ameaças contra as vítimas.

A Polícia Civil também informou que o homem já havia passagens pela polícia. O suspeito possui anotações criminais por tráfico de drogas, ameaça, extorsão e lesão corporal.

Além disso, ele já foi acusado de estupro pelo próprio filho.

O caso segue sendo investigado para esclarecer os fatos e identificar outras possíveis vítimas. A polícia busca esclarecer também as circunstâncias das cobranças.



