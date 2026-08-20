Foto: Reprodução Pai encontrou bilhetes escondidos da filha em escova de cabelo 3 anos após a morte

Às vésperas do aniversário de Isabela Tibúrcio Fermino, uma descoberta inesperada trouxe novas emoções para o pai da menina, que morreu aos 7 anos após ser atingida pela queda de uma árvore na Lagoa do Taquaral, na cidade de Campinas, em São Paulo. Sérgio Fermino encontrou pequenos bilhetes escritos pela filha dentro de uma antiga escova de cabelo que pertencia aos dois.

A descoberta aconteceu nesta segunda-feira (17), um dia depois de Sérgio visitar o túmulo de Isabela, no Cemitério Parque das Flores, em Hortolândia. Nesta quarta-feira (19), a menina completaria 11 anos.

Para o pai, os recados apareceram em um momento de profunda saudade e foram recebidos como uma espécie de conforto.

Reprodução Redes Sociais Sergio Fermino, a mulher Gislene e a filha Isabela





Mensagens escondidas na escova

Sérgio contou em suas redes sociais que havia passado por um momento difícil no domingo, quando foi ao cemitério para ficar sozinho e refletir sobre a ausência da filha.

Eu chorei muito lá no domingo. Fui ter um tempo específico de meditação sobre a saudade que eu sinto, de pedir para Deus me curar e me tratar. Sérgio Fermino, pai de Isabela





No dia seguinte, enquanto usava a escova de cabelo, o objeto caiu de sua mão e se abriu. Foi então que ele percebeu pequenos papéis enrolados escondidos dentro dela.

Entre os recados, estavam frases como “Pai, aqui é a Isabela” e “Ti amo”, escritas pela menina quando ainda estava aprendendo a formar palavras.

Um dia depois de eu ter morrido de chorar de saudade, vem um presente desse. Para mim é inexplicável se não for um ato da bondade de Deus. Sérgio Fermino, pai de Isabela





Objeto carregava uma história

A escova encontrada pelo pai não era apenas um objeto guardado em casa. Ela fazia parte da rotina da família e estava ligada a uma das tarefas que Sérgio mais gostava de fazer com a filha.

Era ele quem penteava o cabelo de Isabela antes de ela ir para a escola. Os dois acabaram compartilhando a mesma escova.

A minha responsabilidade era pentear o cabelo da minha filha. Todos os dias, era eu que penteava o cabelo da minha filha. E dava um trabalho, exigia bastante creme. Sérgio Fermino, pai de Isabela





Ao analisar a caligrafia e o jeito como as palavras foram escritas, Sérgio acredita que os bilhetes tenham sido feitos durante a pandemia de Covid-19.

Naquele período, ele acompanhou de perto o processo de alfabetização da filha e ajudou Isabela a reconhecer e juntar as letras.

Uma saudade que continua

Mesmo três anos após a morte da menina, Sérgio afirma que a ausência ainda faz parte de todos os dias.

Isabela morreu em 24 de janeiro de 2023, quando um eucalipto caiu na Lagoa do Taquaral durante um passeio com a família. Ela estava no local para comemorar o aniversário de uma prima e morreu ainda no local.

A saudade é muito grande. Todos os dias quando eu acordo, é como se fosse o dia 24 de janeiro de 2023, é terrível acordar não tendo ela. É horroroso. Aí com o caminhar do dia, a gente vai se fortalecendo. Sérgio Fermino, pai de Isabela





Na ocasião, uma jovem de 27 anos também ficou gravemente ferida após ser atingida pela árvore. Ela passou por duas cirurgias no Hospital Mário Gatti antes de receber alta.

“Linda do pai e da mãe”

Depois de encontrar os bilhetes, Sérgio deixou uma mensagem para a filha, falando sobre o amor que permanece mesmo com a distância provocada pela morte.

Independente da distância entre o céu e a terra, nada vai superar o amor de um pai por uma filha. Fisicamente a gente está bem distante. A dimensão em que ela está é inacessível para mim. Mas eu oro sempre. Sérgio Fermino, pai de Isabela





O pai contou ainda que costuma pedir a Deus que cuide da menina.

Às vezes até peço para Deus: ‘Já que ela está aí contigo, dá um beijinho nela por mim, que eu não consigo mais. Sérgio Fermino, pai de Isabela





Ao final, Sérgio aproveitou a data para deixar uma última mensagem à filha:

Ela está de parabéns. Parabéns, Isabela. Feliz aniversário. Linda. Linda do pai e da mãe. Sérgio Fermino, pai de Isabela



