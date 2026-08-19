Corpo de Bombeiros Equipes especializadas em mergulho foi enviada de Goiânia para o local

O corpo de um homem desaparecido desde domingo (16) no Rio Pratinhas, na região de cachoeira, em Chapadão do Céu, foi localizado na manhã desta terça-feira (19) por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás . Segundo a corporação, ele foi encontrado submerso a cerca de quatro metros de profundidade.

As buscas começaram por volta das 6h30 e duraram aproximadamente três horas. O corpo foi encontrado por volta das 10h e retirado pela equipe especializada em mergulho enviada de Goiânia.

O homem era morador de Chapadão do Sul (MS) e teria desaparecido após entrar na água. A possibilidade de afogamento foi confirmada na segunda-feira (17), após levantamento de informações feito pelos bombeiros com apoio da Polícia Civil.

O Instituto Médico-Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo e os procedimentos legais.



