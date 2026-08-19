Divulgação/Motiva-CCR Sistema de pedágio Free Flow

O pagamento do pedágio Free Flow ganhou uma nova opção para motoristas que circulam pelas rodovias do litoral de São Paulo. Agora, quem passa pelos pórticos sem utilizar uma tag pode consultar e quitar as tarifas também pelo WhatsApp oficial da concessionária responsável pelo trecho.

A novidade facilita a rotina de quem não quer instalar uma tag, mas também exige atenção. Isso porque o sistema de cobrança eletrônica passou a ser usado por criminosos em golpes com páginas falsas, links e cobranças por Pix.

Como funciona o pagamento pelo WhatsApp

No Free Flow, o veículo passa por um pórtico equipado com câmeras e sensores, que fazem a identificação pela placa ou pela tag. Quem possui dispositivo eletrônico tem a cobrança feita automaticamente.

Já o motorista sem tag precisa consultar a passagem e fazer o pagamento dentro do prazo estabelecido. No caso da Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável por trechos de rodovias como SP-055, SP-088 e SP-098, o pagamento pode ser realizado pelos canais oficiais da empresa.

A concessionária disponibiliza atendimento pelo WhatsApp no número 0800 098 88 55, além do site, aplicativo e pontos presenciais de atendimento.

O motorista sem tag tem até 30 dias corridos após a passagem para regularizar a tarifa nos canais indicados pela concessionária.

Quais rodovias têm Free Flow no litoral?

A expansão do sistema mudou a forma como o pedágio é cobrado em diferentes estradas paulistas.

Entre os trechos administrados pela Novo Litoral estão:

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055);

Rodovia Manoel Hipólito do Rego (SP-055);

Rodovia Pedro Eroles (SP-088), conhecida como Mogi-Dutra;

Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), a Mogi-Bertioga.

Os pórticos fazem a leitura do veículo sem que o motorista precise parar em uma praça convencional.

Além da CNL, outros trechos do estado também utilizam o Free Flow, incluindo rodovias administradas pela Tamoios, Ecovias Noroeste Paulista e outras concessionárias.

WhatsApp facilita, mas exige cuidado

A possibilidade de pagar pelo aplicativo de mensagens pode tornar a cobrança mais prática, mas o motorista deve tomar cuidado para não confundir o canal oficial com contas falsas.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) orienta que as tarifas sejam consultadas e pagas pelos canais oficiais das concessionárias. A agência também reforça que o pedágio continua obrigatório mesmo durante o período de suspensão temporária de determinadas multas relacionadas ao Free Flow.

Por isso, antes de informar a placa ou realizar um pagamento, é importante confirmar se o número de WhatsApp realmente pertence à concessionária.

Golpe usa Free Flow para enganar motoristas

A novidade chega em meio a um alerta importante para quem utiliza o sistema.

Criminosos estão criando sites que imitam páginas de concessionárias para cobrar supostos débitos de Free Flow. Em alguns casos, as páginas fraudulentas conseguem apresentar informações verdadeiras do veículo, como placa e modelo, para aumentar a confiança da vítima.

Depois da consulta, o motorista é direcionado para um pagamento, geralmente por Pix, mas o dinheiro acaba indo para os golpistas.

Por isso, a existência de um novo canal oficial de atendimento não significa que qualquer mensagem recebida pelo WhatsApp seja verdadeira.

Como evitar cair em golpes

Uma das principais recomendações é não clicar em links de cobrança recebidos por mensagens inesperadas.

Antes de pagar, o motorista deve:

conferir o número de WhatsApp utilizado;

acessar o site oficial da concessionária;

verificar se a passagem realmente aparece como pendente;

conferir o nome do destinatário antes de fazer um Pix;

desconfiar de mensagens com urgência para pagamento;

evitar anúncios e páginas desconhecidas encontrados em buscadores.

A própria Ecovias, por exemplo, mantém um alerta para que os usuários verifiquem cuidadosamente o endereço utilizado antes de realizar pagamentos relacionados ao Free Flow.

E se eu não pagar?

O fato de existir um prazo para pagamento não significa que a tarifa deixou de ser obrigatória.

A ANTT esclarece que o pedágio continua funcionando normalmente e que a cobrança permanece válida. A suspensão determinada em 2026 diz respeito às multas em determinadas situações, e não à obrigação de pagar a tarifa.

Assim, quem passar por um pórtico deve acompanhar os débitos e regularizar o valor pelos canais oficiais.

Free Flow sem susto

A ideia do sistema é justamente facilitar a passagem pelas rodovias, eliminando filas e paradas nas antigas praças de pedágio. O pagamento pelo WhatsApp acrescenta mais uma alternativa para quem não utiliza tag.

Mas a praticidade deve vir acompanhada de atenção. Se a cobrança chegar por um link desconhecido, a melhor opção é não pagar imediatamente. O motorista pode fechar a página e acessar diretamente o canal oficial da concessionária para conferir se existe algum débito.