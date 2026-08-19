Bruno Itan - Voz das Comunidades Operação no Complexo do Alemão

Agentes da Polícia Federal prenderam em flagrante dois homens que transportavam cerca de 100 kg de maconha em um caminhão, que trafegava pela rodovia BR 101, altura do município de Itaboraí, região metropolitana do Rio.

Os policiais federais lotados na Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) abordaram o caminhão que apresentava características suspeitas durante fiscalização.

A equipe localizou a droga escondida atrás de sacas de erva seca com odor característico de alecrim, artifício usado na tentativa de disfarçar o cheiro do entorpecente e dificultar a detecção.

A carga de maconha vinha do Nordeste e tinha como destino o Complexo do Alemão, na zona norte da capital, dominado pela facção criminosa Comando Vermelho.

A ação está alinhada às diretrizes estabelecidas no âmbito da ADPF 635 (STF), conhecida como ADPF das Favelas, com foco na desarticulação logística e financeira de organizações criminosas.

As operações priorizam o bloqueio de rotas estratégicas utilizadas para o tráfico de drogas e armas, inclusive quando destinadas ao abastecimento de áreas sob influência criminosa.