Foto: Reprodução/Redes Sociais A guarda municipal Cássia explicou o que muda com a nova lei de forma descontraída no vídeo

Um vídeo publicado pela Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande (PR) viralizou com a explicação da Guarda Municipal Cássia sobre a nova lei que criou o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher (CNVM).

O comunicado faz brincadeira com uma série de vídeos “café com seu...”, onde os interlocutores tentam explicar algo que supostamente teriam conhecimento para a audiência.

Assista abaixo:

O vídeo da Guarda Municipal destaca comoé positiva para proteção das mulheres, e foi publicado pouco antes do Anuário de Segurança Pública revelar que o feminicídio aumentou 4% no último ano no país.





No “café com o Grupamento Maria da Penha”, Cássia esclarece que, antes da lei, agressores condenados podiam mudar de cidade ou estado para tentar reconstruir as vidas.

Isso porque os sistemas de segurança não compartilhavam esse tipo de informações, do histórico de violência contra mulher, de forma eficiente.

Com a lei, o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher se torna uma ferramenta que fortalece a proteção. A servidora considera a medida um avanço na prevenção, responsabilização e proteção.

E o que que isso muda na prática? Que todo homem condenado com sentença definitiva por violência contra a mulher, vai ter seus dados reunidos num banco nacional compartilhado entre todos os órgãos de segurança do país GM Cássia, da Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande (PR)





Cássia explica que o cadastro reúne nome completo, documentos, filiação, fotografia, impressões digitais, endereço e identificação dos crimes.

Ainda, aponta que os crimes incluídos são feminicídio, o estupro o estupro de vulneráveis, a lesão corporal contra a mulher, a perseguição, a violência sexual e até o registro não autorizado da vítima.

Os dados deixarão de ficar espalhados entre cada órgão de segurança e ficarão centralizados no cadastro, o que, segundo a servidora, fortalece medidas protetivas e o poder de resposta, prevenção e acompanhamento da situação.

A violência contra mulher sempre teve rosto e agora este rosto vai estar num sistema que não esquece GM Cássia, da Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande (PR)



