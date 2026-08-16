Divulgação/Departamento de Transportes do Havaí Furacão Lala perde força, mas deixa mortos e milhares sem energia no Havaí

O furacão Lala, de categoria 1, foi rebaixado na manhã deste domingo (16) para tempestade tropical. Apesar da perda de força, as fortes chuvas e os ventos intensos ainda podem causar danos significativos no Havaí.

Mais de 130 mil pessoas ficaram sem energia elétrica nas três maiores ilhas do arquipélago, enquanto pelo menos três hospitais precisaram funcionar com geradores.

Após enchentes repentinas arrastarem casas nas comunidades costeiras de Na’alehu e Wai’ohinu, próximas à ponta sul da Ilha Grande, a Defesa Civil, a Guarda Nacional e a Guarda Costeira iniciaram uma operação de busca e resgate.

Ao menos uma pessoa morreu em um acidente de carro relacionado à tempestade na Ilha Grande do Havaí, quando o fenômeno atingiu a região na noite de sábado (15). O governador Josh Green confirmou a morte e informou que 19 telhados de prédios foram arrancados. Ele classificou o fenômeno como uma “tempestade enorme”.

O Furacão Lala está passando logo ao sul da Ilha do Havaí, onde os ventos estão atingindo o pico e algumas áreas já receberam mais de 13 polegadas de chuva. As condições estão piorando em todo o Condado de Maui, Oʻahu e Kaua‘i esta noite. Governador do Havaí, Josh Green









Furacão perde força, mas pode voltar a ganhar intensidade

Às 2h deste domingo, o centro de Lala estava localizado a cerca de 170 quilômetros a oeste-noroeste de Kailua-Kona e a aproximadamente 160 quilômetros ao sul de Honolulu. Ventos com força de tempestade tropical se estendiam por até 280 quilômetros a partir do centro do fenômeno.

Lala apresentava ventos máximos sustentados de 110 km/h e se deslocava para noroeste a cerca de 24 km/h. Segundo os meteorologistas, a tempestade pode voltar à categoria de furacão no meio da semana, quando estiver mais distante do arquipélago.

A previsão é de que, até o desaparecimento completo do fenômeno, algumas áreas de maior altitude recebam até 89 centímetros de chuva. O volume pode provocar o deslizamento de encostas íngremes onde parte dos cerca de 210 mil habitantes da ilha vive em áreas isoladas e em moradias improvisadas.