Divulgação / PF Operação da PF acontece em Itacaré

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), uma operação contra uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas em Itacaré, no sul da Bahia, um dos destinos turísticos mais conhecidos do estado. A ação cumpre 33 mandados judiciais contra investigados por envolvimento com o grupo.

Batizada de Operação Tormenta, a ofensiva é conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (FICCO/Ilhéus) e conta com a participação de diferentes forças de segurança. Ao todo, são 15 mandados de prisão temporária e 18 de busca e apreensão.

As ordens judiciais são cumpridas por equipes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal.

Investigação mira estrutura do tráfico

Segundo as investigações, a organização criminosa teria uma estrutura dividida em diferentes funções. Entre elas estariam o gerenciamento de pontos de venda de drogas, distribuição de entorpecentes, segurança armada e movimentação do dinheiro obtido com o tráfico.

A apuração também identificou o possível uso de contas bancárias de terceiros para receber e transferir valores relacionados às atividades criminosas.

Diante das suspeitas, a Justiça determinou, além das prisões e buscas, o sequestro e bloqueio de bens e recursos ligados aos investigados. A medida tem como objetivo impedir que valores associados ao grupo sejam retirados, transferidos ou ocultados.

Quais crimes são investigados

Os alvos da operação poderão responder, conforme o avanço das investigações, por crimes como:

tráfico de drogas;

associação para o tráfico;

organização criminosa;

lavagem de capitais.

A operação também busca atingir a estrutura financeira do grupo e interromper o fluxo de recursos utilizado para manter as atividades criminosas.

Paraíso turístico é alvo da operação

Conhecida pelas praias, piscinas naturais, trilhas e paisagens de Mata Atlântica, Itacaré recebe turistas durante todo o ano e é um dos principais destinos turísticos do litoral sul da Bahia.

É justamente nesse cenário que a investigação identificou a atuação da organização criminosa. A operação ocorre em uma cidade cuja economia tem forte relação com o turismo e com o movimento de visitantes.

O objetivo das forças de segurança é desarticular a estrutura investigada e impedir que os recursos provenientes do tráfico continuem sendo utilizados para financiar as atividades do grupo.





Operação reúne forças de segurança

A Operação Tormenta mobiliza policiais de diferentes regiões da Bahia.

Pela Polícia Civil, participam equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior Sul (DIRPIN Sul), do GATTI de Ilhéus, Itabuna, Eunápolis, Porto Seguro e Valença, além de agentes da 7ª COORPIN/Ilhéus e da 6ª COORPIN/Itabuna.

Também participam equipes da Polícia Militar da Bahia, por meio do CPRSul, da 72ª CIPM/Itacaré, TOR CIPRv/Itabuna, CIPT Sul e CIPE Cacaueira.

A operação é resultado de uma atuação integrada entre os órgãos de segurança para atingir tanto a estrutura operacional quanto o patrimônio relacionado ao grupo investigado.