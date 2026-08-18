Reprodução Não se sabe qual era o cruzeiro em que estavam embarcados, mas casal foi preso após retorno ao porto (imagem ilustrativa)

Um casal suspeito de estar embriagado foi preso no último sábado (15), na Flórida, Estados Unidos, após ter invadido a cabine de uma família em um cruzeiro e ter agredido pelo menos três pessoas, incluindo uma criança de 9 anos.

Segundo o xerife Wayne Ivey, do condado de Brevard, em publicação nas redes sociais, a briga teria iniciado após o casal, de 29 anos, e a namorada, 28, ter discutido em voz alta, o que levou passageiros de outra cabine próxima a pedirem para que diminuíssem o barulho.

Ainda de acordo com o xerife, o casal estaria embriagado e não gostou do pedido. A reação foi confrontar a família da cabine ao lado. Jacox teria gravado a situação e incentivado a namorada a agredir os passageiros, até que os dois entraram à força na, onde estava também umade 9 anos.

Durante a briga, o home teria acertado três pessoas, incluindo a criança, enquanto a namorada também desferia golpes “na esperança de que algum acertasse”, possivelmente muito embriagada para conseguir, segundo o relato do xerife.

Ninguém ficou gravemente ferido, mas o homem teve um machucado no olho. Eles foram presos após o navio retornar ao porto e são acusados de agressão física, invasão de espaço privado e agressão à infantil.

Conforme o New York Post, o homem está preso sob fiança de cerca de R$ 167 mil, enquanto a namorada, sob R$ 33 mil. O cruzeiro em que estavam não foi divulgado.