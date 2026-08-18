Um casal suspeito de estar embriagado foi preso no último sábado (15), na Flórida, Estados Unidos, após ter invadido a cabine de uma família em um cruzeiro e ter agredido pelo menos três pessoas, incluindo uma criança de 9 anos.Segundo o xerife Wayne Ivey, do condado de Brevard, em publicação nas redes sociais, a briga teria iniciado após o casal Gannon Jacox, de 29 anos, e a namorada Brooklyn Hicks, 28, ter discutido em voz alta, o que levou passageiros de outra cabine próxima a pedirem para que diminuíssem o barulho.Ainda de acordo com o xerife, o casal estaria embriagado e não gostou do pedido. A reação foi confrontar a família da cabine ao lado. Jacox teria gravado a situação e incentivado a namorada a agredir os passageiros, até que os dois entraram à força na cabine, onde estava também uma criança de 9 anos.Durante a briga, o home teria acertado três pessoas, incluindo a criança, enquanto a namorada também desferia golpes “na esperança de que algum acertasse”, possivelmente muito embriagada para conseguir, segundo o relato do xerife.Ninguém ficou gravemente ferido, mas o homem teve um machucado no olho. Eles foram presos após o navio retornar ao porto e são acusados de agressão física, invasão de espaço privado e agressão à infantil.Conforme o New York Post, o homem está preso sob fiança de cerca de R$ 167 mil, enquanto a namorada, sob R$ 33 mil. O cruzeiro em que estavam não foi divulgado.
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