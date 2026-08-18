Cadu Barbosa / iG Nova Operação para voos panorâmicos no Rio de Janeiro

A Prefeitura do Rio e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciaram novas regras e a intensificação das fiscalizações para empresas que trabalham com voos panorâmicos no Rio. Já sob essa nova regulamentação, quatro empresas e nove helicópteros foram suspensos de realizar este tipo de serviço na cidade.

O anúncio dessas novas medidas aconteceu nesta terça-feira (18) em uma coletiva de imprensa com o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e o diretor-presidente da Anac, Tiago Chagas Faierstein, que contou com a presença do, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio).

Vidas perdidas não têm valor, não se volta atrás, mas como todo acidente aéreo, essas vidas não podem ir em vão e têm que gerar um aprendizado. Tiago Faierstein (Presidente da ANAC)





Medidas de fiscalização

Cadu Barbosa / iG Entrevista coletiva sobre a Nova Operação para voos panorâmicos no Rio de Janeiro



Como novas medidas, o presidente da Anac destacou o aumento da frequência nas fiscalizações surpresas e de rotina nas 12 empresas autorizadas a realizar o serviço de voos panorâmicos na cidade do Rio de Janeiro, uma responsividade maior na frequência de fiscalizações sob os maiores riscos detectados e um trabalho de inteligência buscando identificar fraudes documentais em registros de voo e manutenção.

Às vezes a empresa diz que voou uma determinada quantidade de horas e quando você vai checar ela não voou aquela quantidade... então existe fraude de documentos também. Tiago Faierstein (Presidente da ANAC)

Como parte das fraudes de algumas empresas, Tiago Faierstein, Presidente da, destacou a falsificação de documentos ocultando o real tempo de voo das aeronaves, usado para diminuir o número de manutenções periódicas “barateando” a operação.

Além disso, o presidente da Anac também afirmou que a autarquia está revisando o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil n° 136 (RBAC), para tornar a atividade mais segura ainda este ano, incluindo consultas públicas e participação social.

Empresas suspensas

Cadu Barbosa / iG Tiago Faierstein (Presidente da ANAC)

Outro ponto destacado na coletiva foi a parceria entre Prefeitura do Rio e a. Termos de acordo e cooperação devem ser assinados entre as duas repartições nas próximas semanas, dando mais oportunidades de agentes municipais ficarem à disposição para apoiar os fiscais da

Já sob a avaliação das novas normas, a ANAC fiscalizou nos últimos dias nove das 12 empresas autorizadas a realizar voos panorâmicos do Rio de Janeiro. Destas, quatro empresas foram reprovadas e suspensas dos seus trabalhos.

As empresas suspensas foram a Broad Fly, Nobre Turismo, Mr Top Fly e a Voos Rio Panorâmico, responsável pelo helicóptero que caiu na Vista Chinesa.

Por uma questão de sigilo e estratégia de fiscalização, não foram divulgadas por quais pontos essas empresas foram reprovadas.

Estamos falando de 50% até hoje das atividades e voos panorâmicos do Rio de Janeiro estão com algum tipo de irregularidade. Esse é um número preocupante e altíssimo. Prefeito Eduardo Cavaliere

Durante a ação, 18 aeronaves foram verificadas e, destas, nove helicópteros foram reprovados e não podem, por ora, realizar mais os seus serviços.





Heliporto do Rio será fechado

Cadu Barbosa / iG Prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) ao lado de Tiago Faierstein (Presidente da ANAC) e Carlo Caiado (Presidente da Câmara de Vereadores do Rio)

Outro anúncio feito durante a coletiva pelo prefeito Eduardo Cavaliere foi o fechamento do Heliporto da Lagoa, único sob gestão da Prefeitura na cidade, e que recebe uma alta demanda de voos panorâmicos.

A Prefeitura proibiu a operação de cinco empresas por estarem em desacordo com as normas de uso. Destas, duas já haviam sido sancionadas anteriormente pela ANAC.



Como identificar uma empresa irregular



As autoridades presentes também alertaram a população de verificar todos os registros necessários da empresa antes de contratar esse tipo de serviço e garantiram que novas maneiras de deixar essa informação mais “fácil” serão tomadas.



"Fazer um voo panorâmico no Rio não é como pegar um táxi. É uma experiência única, mas obviamente tem que ter responsabilidade de quem presta o serviço e cautela por parte de quem o contrata." Eduardo Cavaliere - Prefeito do Rio de Janeiro

Para conferir se a empresa é habilitada, a população pode utilizar o aplicativo "Voe Seguro" e, caso não seja, canais de denúncia como o fala.br podem ser utilizados.