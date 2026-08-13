Reprodução / Redes Sociais Jovem morre ao cair de cachoeira de 54 metros ao tirar foto

Um jovem de 20 anos morreu após cair de uma cachoeira de aproximadamente 54 metros enquanto tentava tirar fotos em uma área interditada para visitantes no Oregon, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu na segunda-feira (10), no Parque Estadual Silver Falls, no condado de Marion. As informações são do jornal Extra.

A vítima foi identificada como Zachary Nicholas Mertens, morador de Burlington, no estado americano do Kentucky. Segundo a Polícia Estadual do Oregon, ele entrou em uma área de acesso proibido para posar para fotos no topo da cachoeira.

De acordo com as autoridades, Zachary se aproximou da borda da queda d'água, escorregou e despencou na água, na parte inferior da cachoeira.

Jovem estava em área interditada

O acidente aconteceu no início da noite de segunda-feira (10). Segundo a Polícia Estadual do Oregon, Zachary entrou no trecho interditado para fazer registros fotográficos.

Equipes de emergência do parque foram acionadas após a queda e iniciaram o atendimento. No entanto, o jovem morreu antes que os especialistas conseguissem chegar até ele.

A investigação sobre as circunstâncias do acidente continua.

Cachoeira é atração turística

A queda ocorreu na South Falls, uma das principais atrações do Parque Estadual Silver Falls. O local é considerado um dos cartões-postais da região e fica a aproximadamente 80 quilômetros de Portland.

O parque possui uma trilha que permite aos visitantes passar por trás da própria queda d'água, proporcionando uma vista próxima da cachoeira.

Pexels Parque Estadual Silver Falls





Além das trilhas, o espaço conta com área de camping, vagas para veículos recreativos e cabanas para hospedagem.

Ainda não foi informado se Zachary estava hospedado no parque no momento do acidente.

Risco de acidentes

A Polícia Estadual do Oregon informou que o jovem estava em uma região cujo acesso era proibido quando ocorreu a queda.

Áreas próximas a cachoeiras podem apresentar riscos devido à presença de pedras molhadas, superfícies escorregadias e desníveis. Por isso, autoridades e administrações de parques costumam estabelecer trechos específicos para circulação dos visitantes.





O caso também reforça o risco de ultrapassar barreiras ou sinalizações para conseguir registros fotográficos próximos a precipícios e quedas d'água.