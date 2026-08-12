Reprodução/Casa Branca Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

A fortuna de Donald Trump começou a ser construída muito antes de ele entrar na política. Filho do empresário Fred Trump, que fez carreira no mercado imobiliário de Nova York, o atual presidente dos Estados Unidos recebeu apoio financeiro e acesso a contatos que ajudaram a impulsionar seus primeiros negócios.

Ao longo das décadas, Trump transformou o patrimônio familiar em um império que passou por imóveis, hotéis, cassinos, campos de golfe, licenciamento de marca, televisão e investimentos financeiros. Mais recentemente, as criptomoedas e a empresa responsável pela rede social Truth Social passaram a ocupar um espaço importante em sua riqueza.

O tamanho exato da fortuna varia conforme a metodologia utilizada e o valor dos ativos. Em 2025, a Forbes estimava o patrimônio de Trump em cerca de US$ 6,7 bilhões, ou seja, aproximadamente R$ 34,42 bilhões.

Imóveis foram a base do império

Antes de construir a própria marca, Trump contou com a estrutura criada por Fred Trump, seu pai. Fred fez fortuna construindo imóveis residenciais nos bairros de Brooklyn e Queens, em Nova York. O empresário ficou conhecido por erguer edifícios de baixo custo e por conseguir contratos e financiamentos que ajudaram a expandir seus negócios.

Segundo informações reunidas pela BBC, Donald Trump recebeu do pai um empréstimo inicial que descreveu como de US$ 1 milhão (R$ 5.138.900,00). Outras apurações apontam que o apoio financeiro ao longo dos anos foi muito maior do que esse valor inicial.

Além do dinheiro, Trump herdou contatos e relações construídas pelo pai nos setores imobiliário, bancário e político de Nova York.

A estratégia de Donald foi levar os negócios familiares para uma área mais sofisticada do mercado, concentrando-se em grandes empreendimentos e imóveis de luxo em Manhattan. Por isso, o mercado imobiliário se tornou a principal marca da carreira empresarial de Trump.

Um dos primeiros grandes projetos foi a transformação do antigo Hotel Commodore, em Nova York, no Grand Hyatt. Trump se associou ao grupo Hyatt para assumir o empreendimento em 1976 e conseguiu benefícios fiscais concedidos pela cidade.

O negócio ajudou a estabelecer seu nome no mercado imobiliário de Manhattan. Anos depois, Trump passou a investir em empreendimentos cada vez mais conhecidos, entre eles a Trump Tower, na Quinta Avenida, inaugurada em 1983.

O edifício se tornou um dos símbolos da marca Trump e também passou a funcionar como sede da organização empresarial da família.

A carteira de negócios foi ampliada para incluir hotéis, resorts, condomínios, edifícios comerciais, clubes e campos de golfe nos Estados Unidos e em outros países.

A marca Trump também virou fonte de dinheiro

A partir dos anos 1980, Trump percebeu que seu próprio nome poderia ser transformado em um negócio.

A marca Trump passou a ser licenciada para diferentes empresas e produtos. Em vez de necessariamente construir ou administrar todos os empreendimentos que carregavam seu sobrenome, o empresário poderia receber dinheiro pelo direito de utilizar a marca. Esse modelo ajudou a transformar a imagem do empresário em um ativo.

A exposição pública também aumentou com o livro “A Arte da Negociação” e, posteriormente, com o programa de televisão “O Aprendiz”.

Trump apresentou a atração por cerca de uma década e se tornou uma personalidade conhecida mundialmente. A televisão ajudou a consolidar a imagem de empresário bilionário que mais tarde seria utilizada em sua carreira política.

Cassinos, hotéis e campos de golfe

Os negócios de Trump também passaram por cassinos, especialmente em Atlantic City, além de hotéis, resorts e propriedades de luxo.

Nem todos os empreendimentos foram bem-sucedidos. Empresas ligadas a Trump passaram por dificuldades financeiras e processos de recuperação judicial ao longo dos anos.

Mesmo assim, a marca continuou associada a uma extensa carteira de propriedades.

Os campos de golfe e clubes privados se tornaram outra fonte importante de receitas. Segundo dados da declaração financeira citados pela Gazeta do Povo, hotéis e campos de golfe ligados a Trump geraram mais de US$ 525 milhões (R$ 2,69 bilhões) em receitas em 2025.

O resort Mar-a-Lago, na Flórida, também apresentou crescimento. A propriedade teria faturado cerca de US$ 77 milhões (R$ 423,05 milhões) em 2025, contra US$ 50 milhões (R$ 309 milhões) no ano anterior.

Política mudou o tamanho da marca

Trump entrou definitivamente na política ao disputar a Presidência dos Estados Unidos em 2016. A vitória naquele ano levou o empresário à Casa Branca e transformou ainda mais sua exposição internacional.

Durante o primeiro mandato, entre 2017 e 2021, Trump continuou sendo um dos presidentes mais ricos da história americana. Na época, estimativas da Forbes apontavam patrimônio de aproximadamente US$ 3,7 bilhões, isto é R$ 12,02 bilhões, considerando o fechamento da cotação em dezembro de 2026.

Depois de deixar a Casa Branca, Trump voltou a construir sua carreira política e venceu novamente a eleição presidencial de 2024, assumindo um segundo mandato em janeiro de 2025. Nesse período, sua fortuna passou por uma transformação importante.

Truth Social levou Trump para o mercado de tecnologia

Uma das principais novidades na estrutura financeira de Trump depois de sua primeira passagem pela Casa Branca foi a criação da Truth Social, rede social lançada pela Trump Media & Technology Group (TMTG). A empresa ganhou enorme visibilidade durante a campanha presidencial de 2024.

Reprodução Truth Social, rede social criada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump





A TMTG abriu capital por meio de uma fusão com uma empresa de aquisição e passou a ser negociada em bolsa. O valor das ações passou a influenciar diretamente o patrimônio de Trump, que possui uma participação relevante na companhia.

Segundo levantamento citado pelo Valor Investe, a operação de fusão com a empresa Digital World Acquisition acrescentou cerca de US$ 4 bilhões (R$ 20,67 bilhões) ao patrimônio estimado de Trump em determinado momento.

O valor, entretanto, não representa necessariamente dinheiro disponível em sua conta. Como ocorre com participações acionárias, a riqueza pode aumentar ou diminuir conforme o preço dos papéis no mercado.

Criptomoedas viraram uma nova fonte de renda

Mais recentemente, Trump entrou de forma ainda mais direta no mercado de criptomoedas. Segundo dados da declaração financeira de 2025 citados pela Gazeta do Povo, negócios relacionados a moedas digitais teriam gerado aproximadamente US$ 1,4 bilhão (R$ 7,51 bilhões) para Trump no período.

Entre as fontes estão a World Liberty Financial, que é um protocolo de finanças descentralizadas ligada à família Trump, além de operações envolvendo memecoins e stablecoins.

As memecoins são criptomoedas geralmente criadas a partir de memes, personagens ou figuras populares. Já as stablecoins são moedas digitais desenvolvidas para manter um valor mais estável, normalmente vinculadas a uma moeda tradicional, como o dólar.

A expansão nesse mercado marcou uma mudança importante no perfil dos negócios de Trump, já que além de imóveis e propriedades físicas, sua riqueza passou a depender cada vez mais de ativos digitais e empresas de tecnologia.

Trump também aumentou investimentos em ações

O mercado financeiro passou a representar outra parcela relevante do patrimônio. Segundo a declaração financeira citada pela Gazeta do Povo, os investimentos de Trump em ações cresceram de aproximadamente US$ 237 milhões (R$ 1,22 bilhão) para US$ 858 milhões (R$ 4,42 bilhões).

A carteira inclui papéis de grandes empresas de tecnologia, como Apple, Nvidia e Alphabet, empresa controladora do Google.

O documento também apontou milhares de operações de compra e venda de ativos realizadas pelos gestores responsáveis pelos investimentos.

Processos e acordos também renderam dinheiro

Outra fonte recente de recursos foram acordos judiciais. Segundo a declaração financeira citada pela Gazeta do Povo, Trump recebeu mais de US$ 80 milhões (R$ 411,86 milhões) em acordos relacionados a processos contra empresas de mídia, incluindo ABC e Meta.

O licenciamento da marca também continua contribuindo para as receitas. O nome Trump aparece associado a produtos que vão de livros a perfumes, relógios, tênis e outros itens.





De empresário imobiliário a império diversificado

A trajetória financeira de Trump mostra uma mudança significativa na composição de sua riqueza.

O patrimônio começou com o mercado imobiliário de Nova York e o apoio financeiro do pai, passou pela expansão para hotéis, cassinos, resorts e campos de golfe, ganhou força com a transformação do nome Trump em uma marca mundial e depois incorporou televisão e política.

Após deixar a Casa Branca pela primeira vez, novos negócios passaram a ter peso crescente, especialmente a Trump Media & Technology Group e a Truth Social.

Agora, no segundo mandato presidencial, criptomoedas, ações e tecnologia também aparecem entre as principais fontes de renda e valorização patrimonial.

Assim, embora os imóveis continuem sendo uma parte importante do império Trump, a fortuna do presidente americano deixou de depender apenas de prédios e hotéis e passou a estar espalhada por uma combinação de propriedades, empresas, ações, direitos de marca e ativos digitais.