Reprodução/redes sociais Joviana Evelyn Iankovski

Depois de passar o fim de semana recebendo mensagens pelo celular da filha, a mãe de Joviana Evelyn Iankovski, de 19 anos, desconfiou que não era a jovem quem escrevia. Ela procurou a polícia. Horas depois, Joviana foi encontrada morta dentro da casa do namorado, em Sangão (SC), nesta segunda-feira (10).

O corpo estava em um quarto com a porta trancada e enrolado em cobertores. Segundo a Polícia Militar, a jovem apresentava ferimentos no rosto. José Gustavo Rabelo, de 21 anos, namorado da vítima, foi preso. A ocorrência é tratada pela corporação como possível feminicídio.

Joviana havia saído de casa na quinta-feira (06). Naquela noite, avisou à mãe que iria para a casa do namorado.

Ao longo do fim de semana, porém, a família percebeu incoerências nas mensagens enviadas pelo celular da jovem. A mãe passou a desconfiar das respostas e procurou parentes de José Gustavo.

Conteúdo gerado por IA Como denunciar violência contra a mulher

Os relatos recebidos também não bateram. Ela então acionou a Polícia Militar e informou que temia que a filha tivesse sido morta.

Corpo estava em quarto trancado

Os policiais foram até uma casa no bairro Santa Apolônia, em Sangão (SC). Lá, encontraram Joviana morta dentro de um dos quartos.

A porta estava trancada e o corpo havia sido enrolado em cobertores, segundo a Polícia Militar. O imóvel foi isolado e a Polícia Civil foi chamada.

Uma avaliação preliminar da Polícia Científica apontou que a morte pode ter ocorrido quase dois dias antes de o corpo ser encontrado, ainda de acordo com a PM. Exames devem determinar a causa da morte e quando o crime aconteceu.

Depois da localização do corpo, José Gustavo se apresentou à delegacia acompanhado de um advogado.

A Polícia Civil informou que ele confessou o crime durante o interrogatório e confirmou a prisão. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a motivação ou as circunstâncias da morte.

Nas redes sociais, Joviana dizia cursar Ciências Biológicas na Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc). A instituição informou ao g1 que preparava uma nota de pesar pela morte da estudante.

O iG procurou a Polícia Militar e a Polícia Civil de Santa Catarina para obter mais informações sobre a ocorrência e o andamento da investigação e aguarda retorno.

