Reprodução/redes sociais Elisson Ferreira é aposta do Agir para disputar as eleições de 2026 no DF

Brasiliense, Elisson Ferreira cresceu na capital federal e estabeleceu no Distrito Federal a sua vida privada, profissional e agora, a pública. Ele é jornalista e especialista em marketing político e sustenta sua estreia na política na vivência de quem conhece de perto a realidade local das Regiões Administrativas do DF.

Ele tem 37 anos e cresceu em Taguatinga (DF), cerca de 20 km do centro de Brasília. Foi nesta Região Administrativa de Brasília que ele iniciou as suas primeiras conexões com a comunidade e profissionais.

Ele é pai do Pedro e é casado, e reside na capital federal. Elisson é filho de Edvaldo Freire com a maranhense Raimunda Ferreira que chegou na capital federal em busca de oportunidades de vida e trabalho.

Reprodução/redes sociais Elisson Ferreira com a mãe (à esquerda) e a madrinha (centro)





Formação acadêmica e atuação profissional

Elisson é formado em Jornalismo e pós graduado em Marketing Político, com atuação há mais de uma década na comunicação, publicidade e produção de eventos da iniciativa privada e no setor público.





Reprodução/redes sociais Elisson Ferreira (Agir)

Atualmente ele atua como empresário no mercado de eventos e como consultor de comunicação e marketing, este último direcionado à estratégia e fortalecimento institucional.

Ele conta em sua carreira profissional passagens pelo serviço público em cargos de assessor de comunicação na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e também, na Câmara dos Deputados.

Carreira política

Elisson nunca ocupou cargo eletivo, seja no Poder Legislativo ou no Executivo, não possuindo assim, histórico de mandatos anteriores que tenha sido eleito ou reeleito. Sua atuação na cena política do DF foi até então, nos bastidores partidários, em debates comunitários e na articulação política já como filiado ao Agir, antigo Partido Trabalhista Cristão (PTC).

Apesar de não ter mandatos anteriores, ele reúne em seu currículo atividades internas realizadas no partido que vão desde articulação de alianças a formulação de diretrizes que somada a sua vivência nas Casas Legislativas do DF e federal, fortalecem sua capacidade de figurar na disputa eleitoral ao Planalto do Buriti.

O jornalista brasiliense tem perfil direcionado a inovação e modernização dos serviços públicos, sob a sua própria bagagem de gestor técnico. Ele entra nas eleições de 2026 mirando o cargo mais alto do Executivo local como uma alternativa independente e técnica para a administração do Distrito Federal.

