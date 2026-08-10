Foto: Divulgação/Instituto Australis Animal tinha sido visto acompanhado de filhote na mesma região, em 2023

A única baleia-franca semialbina fêmea conhecida foi vista novamente no litoral de Santa Catarina nesta temporada. Ela pode ter passado pela região por conta de uma gravidez. No dia 08 de julho, a baleia foi vista em Imbituba (SC), pelo Instituto Australis.

O animal é o único semialbino já documentado no Brasil. Ele apresenta manchas escuras e uma coloração cinza, diferente dos padrões normais de indivíduos da espécie. De acordo com o instituto, somente 3% das baleias-francas do mundo possuem a condição.

Com identificação, a baleia já tinha sido vista acompanhada de um filhote em 2023, entre as praias de. Desta vez, ela estava sozinha, mas o fato de ter passado pelas águas mais quentes do litoral brasileiro pode significar uma nova gravidez.

A região é conhecida como “” e, todo ano, recebe animais que migram em busca de águas mais quentes, normalmente em busca de objetivos reprodutivos. Pinguins também costumam passar pelo litoral do Sul do Brasil.





Pesquisadores distinguem baleias pelas manchas na pele

Inclusive, é por meio das manchas na pele e das calosidades que possuem na cabeça que pesquisadores costumam distinguir uma baleia de outra, para trabalhos de monitoramento.

As calosidades são espessamentos naturais da pele, localizados nos mesmos lugares onde os humanos têm pelos na cabeça, ou seja, como as sobrancelhas, o cabelo e a barba . Essas áreas são mais claras do que a cor da pele das francas (que normalmente é entre cinza-escuro a preto-azulado).