Banco de Imagens/Freepik Congelamento na emissão de vistos

O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira (10), por meio de comunicado, que mais de 175 mil vistos foram revogados.

Segundo o órgão, as revogações "têm como alvo estrangeiros que violaram os termos de seus vistos, cometeram crimes, incitaram violência contra cidadãos americanos, fraudaram americanos, abusaram do sistema de imigração ou colocaram em risco a segurança nacional".

A maioria das revogações de vistos ocorreu após “encontros com a polícia”, sendo agressão, direção sob efeito de álcool ou drogas, roubo e crimes relacionados a drogas os principais motivos. Departamento de Estado dos Estados Unidos









Repressão à imigração

A medida ocorre dez dias depois de o presidente Donald Trump ter decidido tornar permanente um programa de fiança que exige que cidadãos de 50 países, principalmente da África, paguem um valor de aproximadamente R$ 102 mil (US$ 20 mil) para emitir o visto.

Em comunicado divulgado no site oficial, o departamento declarou que o projeto-piloto, testado durante um ano, forneceu "dados suficientes para sugerir que um programa de fiança de visto é uma ferramenta eficaz".

Além disso, o governo americano afirmou que a medida atinge os vistos de negócios e turismo (B1 e B2) e afeta os países que possuem:

altas taxas de permanência irregular após expiração do visto;

deficiências no compartilhamento de informações com os EUA;

sistemas considerados insuficientes de verificação de identidade e antecedentes criminais;

falhas em processos de triagem, segurança documental e emissão de cidadania.

Países afetados pela medida

Angola

Antígua e Barbuda

Bangladesh

Benin

Botsuana

Burundi

Butão

Cabo Verde

Camboja

Costa do Marfim

Cuba

Djibuti

Dominica

Etiópia

Fiji

Gabão

Gâmbia

Geórgia

Granada

Guiné

Guiné-Bissau

Lesoto

Malaui

Maurícias

Mauritânia

Mongólia

Moçambique

Namíbia

Nepal

Nicarágua

Nigéria

Papua Nova Guiné

Quirguistão

República Centro-Africana

São Tomé e Príncipe

Seicheles

Senegal

Tajiquistão

Tanzânia

Togo

Tonga

Tunísia

Turcomenistão

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Venezuela

Zâmbia

Zimbábue

*Estagiária sob supervisão



