Congelamento na emissão de vistos
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Congelamento na emissão de vistos

O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira (10), por meio de comunicado, que mais de 175 mil vistos foram revogados.

Segundo o órgão, as revogações "têm como alvo estrangeiros que violaram os termos de seus vistos, cometeram crimes, incitaram violência contra cidadãos americanos, fraudaram americanos, abusaram do  sistema de imigração ou colocaram em risco a segurança nacional".

A maioria das revogações de vistos ocorreu após “encontros com a polícia”, sendo agressão, direção sob efeito de álcool ou drogas, roubo e crimes relacionados a drogas os principais motivos. Departamento de Estado dos Estados Unidos



Repressão à imigração

A medida ocorre dez dias depois de o presidente  Donald Trump ter decidido tornar permanente um programa de fiança que exige que cidadãos de 50 países, principalmente da África, paguem um valor de aproximadamente R$ 102 mil (US$ 20 mil) para emitir o visto.

Em comunicado divulgado no site oficial, o departamento declarou que o projeto-piloto, testado durante um ano, forneceu "dados suficientes para sugerir que um programa de fiança de visto é uma ferramenta eficaz".

Além disso, o governo americano afirmou que a medida atinge os vistos de negócios e turismo (B1 e B2) e afeta os países que possuem:

  • altas taxas de permanência irregular após expiração do visto;
  • deficiências no compartilhamento de informações com os EUA;
  • sistemas considerados insuficientes de verificação de identidade e antecedentes criminais;
  • falhas em processos de triagem, segurança documental e emissão de cidadania.

Países afetados pela medida

  • Angola
  • Antígua e Barbuda
  • Bangladesh
  • Benin
  • Botsuana
  • Burundi
  • Butão
  • Cabo Verde
  • Camboja
  • Costa do Marfim
  • Cuba
  • Djibuti
  • Dominica
  • Etiópia
  • Fiji
  • Gabão
  • Gâmbia
  • Geórgia
  • Granada
  • Guiné
  • Guiné-Bissau
  • Lesoto
  • Malaui
  • Maurícias
  • Mauritânia
  • Mongólia
  • Moçambique
  • Namíbia
  • Nepal
  • Nicarágua
  • Nigéria
  • Papua Nova Guiné
  • Quirguistão
  • República Centro-Africana
  • São Tomé e Príncipe
  • Seicheles
  • Senegal
  • Tajiquistão
  • Tanzânia
  • Togo
  • Tonga
  • Tunísia
  • Turcomenistão
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Vanuatu
  • Venezuela
  • Zâmbia
  • Zimbábue

*Estagiária sob supervisão


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