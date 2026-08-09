Divulgação/Governo de São Paulo Viatura da Polícia Militar

Duas meninas, de 3 e 5 anos, foram encontradas mortas dentro de um carro na manhã deste domingo (09), no Jardim Guanabara, na Zona Sul de São Paulo. O pai das crianças, de 24 anos, foi preso em flagrante por homicídio e violência doméstica.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem se apresentou à polícia por volta das 6h e afirmou ter matado as filhas. Ele indicou onde estava o veículo e policiais militares foram até a rua Luiz Supertti, onde encontraram as meninas já sem vida.

O suspeito se apresentou inicialmente no 48º Distrito Policial, na Cidade Dutra. A ocorrência, no entanto, foi registrada no 101º DP, no Jardim das Imbuias. Ele permanece à disposição da Justiça.

Imagens de uma câmera de segurança mostram que o carro foi estacionado no local às 19h48 de sábado (08). O homem permaneceu no veículo até 2h47 deste domingo, quando saiu a pé.

Mãe relatou ameaças antes do crime

Segundo o g1, a mãe das meninas afirmou à polícia que o ex-companheiro havia buscado as crianças no fim de semana e passou a fazer ameaças por telefone. Os dois estavam separados desde março, depois de cerca de oito anos de relacionamento.

Ainda de acordo com o depoimento obtido pelo g1, a mulher relatou que passou a ser perseguida e ameaçada após o fim da relação. As agressões anteriores não haviam sido registradas em delegacia.

No sábado (08), após a mãe publicar uma foto com amigas, o homem teria enviado uma mensagem dizendo que aquela seria a última vez que ela veria as filhas. Mais tarde, uma familiar também teria recebido ameaças envolvendo as crianças.

Familiares passaram a procurar o homem e as meninas durante a noite. Na manhã deste domingo, a mãe foi informada pela Polícia Militar de que as filhas haviam sido encontradas e de que o pai estava detido.

A Polícia Civil solicitou perícias ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML).