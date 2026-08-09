Fernando Frazão/Agência Brasil Cor-Rio prevê chuva forte e ventos de 85 km/h com avanço de áreas de instabilidade.

A Defesa Civil do Rio de Janeiro enviou alertas para os celulares dos moradores da capital devido à previsão de ventos fortes. Inicialmente, a mensagem foi enviada como “alerta severo” e, posteriormente, passou para “alerta extremo”.

Há possibilidade de rajadas de vento de até 75,9 quilômetros por hora (km/h).

A previsão meteorológica para a capital fluminense é de céu parcialmente nublado, passando a nublado ao longo do dia, com chuvas fracas e isoladas nos períodos da tarde e da noite.

A aproximação e a passagem de uma nova frente fria devem influenciar o tempo no Rio.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste domingo (9), a temperatura máxima deve chegar a 35ºC, enquanto a mínima será de 21ºC. Na segunda-feira (10), porém, a máxima deve cair para 23ºC, e a mínima chegará a 18ºC.

Na terça-feira (11), a previsão é de pancadas de chuva isoladas, com temperatura mínima de 16ºC.

Ao longo da semana, as temperaturas devem variar entre máximas de 26ºC e mínimas de 17ºC.

Recomendações

A recomendação das autoridades é para que as pessoas evitem se abrigar embaixo de árvores ou coberturas metálicas durante possíveis vendavais e que não estacionem em locais próximos a torres de transmissão.

Outra orientação é no sentido de evitar permanecer em lugares altos e sem proteção, ou se deslocar durante as rajadas de vento.

Dentro de casa, a Defesa Civil recomenda que a população feche portas e janelas, além de persianas e cortinas para prevenir que estilhaços se espalhem em caso de quebra de vidro pela ventania.

Objetos em locais altos também podem cair com os ventos. Se houver falta de energia elétrica, é preciso ter cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.