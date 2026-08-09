Gerado por IA Além dos cancelamentos, milhares de pessoas deixaram suas casas preventivamente

Os dois aeroportos de Xangai, na China, cancelaram todos os voos neste domingo (09) devido à chegada do tufão Golfinho à costa leste do país. Ao todo, cerca de 1.300 voos foram cancelados. As informações foram divulgadas pelo jornal South China Morning Post.

Além dos cancelamentos, mais de 400 mil pessoas deixaram suas casas preventivamente e foram levadas para locais considerados mais seguros em Taizhou, Fujian e Xangai, devido ao risco de tempestades.





O tufão atingiu a cidade de Taizhou, na província de Zhejiang, e o norte da província vizinha de Fujian na noite deste domingo, com ventos de até 151 km/h.

Meteorologistas chineses preveem que algumas regiões poderão registrar entre 200 e 400 milímetros de chuva nos próximos dias.

Na noite do último sábado (08), as autoridades de Zhejiang evacuaram cerca de 390 mil pessoas na cidade de Taizhou. Em Xangai, mais de 30 mil pessoas foram retiradas de áreas consideradas de risco.

As autoridades de Zhejiang também suspenderam atividades aquáticas, incluindo o transporte por balsas e cruzeiros.

Outro tufão, denominado Dolphin, também atingiu as Filipinas. O fenômeno passou pelo norte do país e provocou fortes chuvas, deixando algumas áreas alagadas.