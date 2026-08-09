Um tornado foi registrado em Piraí do Sul, no interior do Paraná, no fim da tarde deste sábado (08). A Prefeitura Municipal confirmou a passagem e, por nota, disse que não há vítimas. Contudo, 20 pessoas estão desalojadas e foram acolhidas por parentes.Segundo as informações, os danos materiais se concentraram principalmente nas regiões de Jararaca, Fundão, Capinzal, Vassoura e Boa Vista. Os estragos atingiram residências, barracões, áreas de criação de animais e demais estruturas.Conforme boletim emitido pela Defesa Civil na manhã de hoje (09), no mínimo 20 casas foram afetadas em área a 30km do centro da cidade. A cidade tem pouco mais de 23 mil habitantes. Durante o sábado (08), cerca de 18 alertas foram emitidos pela Defesa Civil do Paraná.O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) também confirmou a ocorrência do tornado. Por nota, o órgão disse que vai classificar a força do fenômeno em conjunto com a Defesa Civil.Segundo a Simepar, os registros em vídeo são compatíveis com as características de um tornado. Confira as imagens abaixo:
Para a avaliação, as características do tornado, registros visuais, relatos de moradores e distribuição dos danos observados serão considerados.
Com esta confirmação, o estado enfrentou dez tornados somente em 2026. Nos último 15 dias, o Rio Grande do Sul registrou outros dois tornados.
Classificação será feita com drone
Neste domingo (09), máquinas atuam na remoção dos destroços e abertura de vias, além de equipes locais que trabalham para acolher e prover assistência aos atingidos. A Defesa Civil também atua, com distribuição de lonas desde o momento dos acontecimentos.
De acordo com o Governo do Paraná, uma equipe do Simepar vai se deslocar ao município para realizar a análise de campo, acompanhada por um operador de drone da Defesa Civil encarregado de registrar imagens aéreas da área atingida.