Reprodução Presídio de Águas Formosas

Oito presos fugiram do Presídio de Águas Formosas, no Norte de Minas Gerais , durante o banho de sol na tarde desta quinta-feira (6). Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG), três dos detentos já foram recapturados, enquanto outros cinco continuam foragidos.

De acordo com a secretaria, os presos aproveitaram o momento em que estavam no pátio da unidade para driblar a segurança e pular o muro do presídio. Assim que a fuga foi identificada, as forças de segurança foram acionadas e iniciaram as buscas na região.

Dois dos fugitivos foram encontrados ainda nas proximidades da unidade prisional. Um terceiro foi localizado posteriormente. As equipes continuam realizando investigações para tentar localizar os outros cinco detentos.

Quem são os presos que continuam foragidos

A Sejusp divulgou a identificação dos cinco detentos que ainda não foram recapturados:

Kennedy Fabio Gomes da Silva, 24 anos;

Wellington Souza Nunes, 26 anos;

Daniel Pereira Costa, 28 anos;

Gilmar Ferreira Santos, 47 anos;

Rodrigo Severiano Pessoa, 25 anos.

As forças de segurança seguem em buscas ininterruptas pelos fugitivos.

Até o momento, a Sejusp não informou quais crimes levaram os cinco homens ao sistema prisional nem forneceu detalhes sobre eventuais antecedentes relacionados a eles.

Investigação vai apurar circunstâncias da fuga

Além das buscas, a direção do Presídio de Águas Formosas instaurou um procedimento interno para investigar as circunstâncias da fuga.

O objetivo é esclarecer como os oito detentos conseguiram ultrapassar o muro durante o banho de sol e verificar se houve eventuais falhas ou responsabilidades relacionadas à segurança da unidade.

A investigação ocorre paralelamente às diligências realizadas pelas forças de segurança para localizar os presos que permanecem foragidos.





Informações que possam contribuir para a localização dos fugitivos podem ser repassadas de forma anônima às autoridades.

A população pode utilizar o Disque Denúncia Unificado (DDU), pelo telefone 181, ou o canal de denúncias online DDU Web. A ligação é gratuita.

A orientação é não tentar abordar os fugitivos ou realizar qualquer tipo de intervenção por conta própria. Caso alguém tenha informações sobre o paradeiro dos presos, o recomendado é comunicar as autoridades.