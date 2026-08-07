Reprodução Alice Dias de Oliveira está desaparecida desde quarta-feira (22)





A irmã da adolescente goiana Alice Dias de Oliveira, desaparecida na França desde julho, publicou uma homenagem à mãe da jovem, que completa aniversário enquanto a família continua sem notícias sobre o paradeiro da adolescente.

Na publicação feita nas redes sociais, Ana Flávia lembrou o momento vivido pela família e disse que o principal desejo para a data seria ter Alice novamente em casa.

“Mãe, hoje é o seu aniversário e tudo o que eu mais queria era que seu presente fosse nossa azedinha de volta. Eu te desejo tudo de melhor, muita saúde, amor, paz, que Deus te abençoe muito”, escreveu.

Alice, de 16 anos, desapareceu no dia 22 de julho, na região de Yvelines, nos arredores de Paris. A adolescente vive com a família em Trappes e teria enviado uma última mensagem ao pai enquanto aguardava um trem para retornar para casa. Desde então, não houve mais contato.

Mais de duas semanas após o desaparecimento, familiares afirmam que continuam sem informações concretas sobre o andamento das buscas.





Família diz que investigação foi aberta, mas não recebeu detalhes

Em entrevista ao iG, a advogada Eduarda Costa, prima de primeiro grau de Alice e uma das pessoas que têm auxiliado a família nos contatos com autoridades brasileiras e francesas, afirmou que a polícia da França confirmou a existência de uma investigação, mas não forneceu detalhes sobre as diligências realizadas até agora.

“Segundo as palavras dela, a polícia teria aberto uma investigação, mas não passou detalhes maiores, sob o argumento de não atrapalhar a investigação. Para ela não passou nada, para a gente muito menos”, relatou.

Segundo Eduarda, a falta de informações tem ampliado a angústia da família. Até o momento, eles dizem não saber se a investigação conseguiu identificar imagens de câmeras de segurança, reconstruir o trajeto feito pela adolescente ou estabelecer alguma linha concreta sobre o que ocorreu após o último contato.

Família acionou Consulado e Itamaraty

Além dos contatos realizados na França, a família também procurou autoridades brasileiras.

Eduarda informou que buscou orientação junto à área de Relações Internacionais do Governo de Goiás e, posteriormente, foi encaminhada para um procedimento que resultou na abertura de um protocolo destinado ao Ministério das Relações Exteriores.

“Preenchi um formulário e, com isso, foi aberto um protocolo, um ofício enviado ao Itamaraty. Tive só uma devolutiva dizendo que foi aberto, mas, no mais, foi isso. Não tenho mais notícias, nenhum retorno a mais”, afirmou.

Antes disso, a advogada também havia enviado um e-mail ao Consulado brasileiro na França. Segundo ela, representantes consulares chegaram a entrar em contato com a mãe de Alice poucos dias depois do desaparecimento.

“Eles ligaram para a minha tia bem no comecinho, acho que tinha dois dias de desaparecida. Eu fiz esse contato com o consulado, enviei um e-mail, eles me retornaram dizendo que ligariam para a minha tia. E, de fato, ligaram. Mas foi só isso”, contou.

O iG também encaminhou pedido de informações ao Itamaraty e tenta obter atualizações diretamente de autoridades francesas. O espaço segue aberto.

“Misto de esperança com desesperança”

Ao falar sobre o estado emocional da família, Eduarda descreveu um cenário de incerteza que se prolonga desde o desaparecimento.

“A gente fica aqui em um misto de esperança com desesperança. É muito angustiante. Acho que o sofrimento é muito maior por não saber o que está acontecendo”, afirmou.

Segundo ela, a ausência de qualquer informação sobre as condições da adolescente faz com que a família conviva diariamente com diferentes possibilidades.

“A gente não sabe se está comendo, se está bem, se está sendo maltratada. Não sabe nada. É bem pior. É como se tivesse desaparecido no espaço”, disse.

Alice desapareceu depois de informar à família que aguardava um trem para voltar para casa. Informações divulgadas anteriormente situaram o último trajeto conhecido na região da estação de Versailles-Chantiers, mas a família ainda não recebeu confirmação sobre eventual embarque da adolescente ou sobre imagens que possam ter registrado seus últimos passos.