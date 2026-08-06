Reprodução/redes sociais Vera Lúcia (PSTU)

Vera Lúcia Pereira da Silva tem origem sertaneja e tem em sua história, longa participação em movimentos sindicais e suas experiências de vida balizam a militância política. Antes de chegar nas urnas como nome para ocupar a cadeira de chefe do Executivo do maior estado do Brasil, ela trabalhou na linha de produção de uma fábrica costurando sapatos, limpou chãos e servia mesas como garçonete.

Nome escolhido pelo PSTU ao governo de São Paulo nessas eleições, é uma mulher negra, nascida em 12 de setembro de 1967 na cidade de Inajá, localizada no sertão pernambucano, e completa 59 anos em 2026. Vera Lúcia tem origem humilde e começou a trabalhar cedo para ajudar na renda em casa.

Sua vida deu uma virada quando tinha 19 anos de idade, quando iniciou num emprego formal em uma indústria de calçados em Sergipe. Lá ela teve o primeiro contato com o movimento sindical, o que a empurrou para a vida pública.

Reprodução/redes sociais Vera Lúcia é aposta do partido na disputa ao governo de São Paulo





Anos mais tarde, Vera ocupou cargos de liderança, chegando na diretoria da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da Federação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT).





Formação em ciências sociais

Ela conseguiu concluir o estudo regular e se formou pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), em Ciências Sociais. Foi no estado sergipano que Vera Lúcia constituiu grande parte da vida adulta e firmou sua base política. Ela trabalha atualmente como sindicalista e é presidente do PSTU em Sergipe.

Sua carreira política é ligada diretamente à construção histórica da extrema-esquerd a no Brasil. Ela ja foi filiada ao PT, porém desde 1994 integra o PSTU, legenda na qual ajudou a fundar. Com presença frequente nos pleitos, a socióloga nunca chegou a se eleger para um cargo político.

Reprodução/redes sociais Vera Lúcia é socióloga e atua desde a década de 1990 na política





A pernambucana tentou a prefeitura de Aracaju, capital do Sergipe, por quatro vezes -2004, 2008, 2012 e 2016 - e se lançou como candidata ao governo sergipano em 2010. Em eleições nacionais, Vera ganhou visibilidade ao se candidatar à Presidência da República em 2018 e 2022.

Ela se lança agora para o eleitorado de São Paulo pela segunda vez. Em 2020 disputou a prefeitura da capital paulista e seis anos depois, mantém a aposta no sudeste e mira na cadeira máxima do Executivo do estado de SP.