Reprodução/Pixabay Folha de louro

Manter uma folha de louro seca dentro da capinha do celular virou tendência entre usuários do TikTok e do Instagram nas últimas semanas. Segundo os internautas, a intenção é transformar o telefone numa espécie de amuleto de prosperidade e proteção, aproveitando o fato de que ele acompanha as pessoas na maior parte do dia.

Representação gerada por IA - iG Coroa de louros era usada como símbolo de conquistas





O louro está atrelado à sorte e conquistas há milhares de anos. Na Grécia e na Roma antigas, as coroas que eram feitas com ramos da planta homenageavam atletas, poetas e generais de volta da guerra. Nos dias atuais, as "trends" de redes sociais reformularam o significado para um modo de vida contemporâneo.

Reprodução/Pixabay Folha de louro





Em vídeos publicados na internet, parte dos crentes da prática escreveu os próprios desejos na folha de louro antes de encaixá-la na capinha do celular. Como o aparelho reúne as atividades diárias da modernidade, como reuniões, mensagens de trabalho, dinheiro e oportunidades, quem segue a prática enxerga o telefone como arrimo das intenções do portador.

Reprodução/Pixabay Folha de louro





O que diz a ciência

A ciência, porém, não sustenta tal promessa. Segundo pesquisadores, nada indica que a erva possua compostos químicos que atraiam dinheiro ou sorte. Apesar disso, alguns especialistas em psicologia cognitiva reconhecem no ritual uma espécie de gatilho mental.

De acordo com a teoria psicológica, ver a folha várias vezes ao longo do dia ajuda a ordenar prioridades, lidar com a ansiedade e manter a atenção voltada às metas definidas. Dessa forma, o portador da folha de louro pode ter resultados concretos, ainda que por um caminho diferente do prometido pela simpatia.

Para além do simbolismo, o louro tem utilidade doméstica comprovada cientificamente, já que as folhas secas espalhadas por armários e despensas afastam insetos e perfumam o ambiente da casa.





Pra que servem as folhas de louro?

Muito além do sabor e do aroma marcantes no tempero do dia a dia, o louro, Laurus nobilis, se destaca como um poderoso aliado da saúde na medicina tradicional.

A planta é utilizada para auxiliar no alívio de problemas digestivos, combater infecções e até mesmo amenizar sintomas de estresse e ansiedade.

Anti-inflamatório e antirreumático: auxilia no combate a dores e inflamações no corpo;

Antioxidante: protege as células contra o envelhecimento precoce e danos oxidativos;

Digestivo: melhora a assimilação dos alimentos e reduz desconfortos abdominais;

Diurético: estimula a eliminação de líquidos, ajudando a reduzir o inchaço.

As folhas, que o podem ser consumidas tanto frescas quanto desidratadas, concentram a maior parte de seus compostos ativos. Entre eles, destacam-se substâncias como taninos, flavonoides, alcaloides, linalol e eugenol. Graças a essa rica composição biológica, o louro oferece uma série de propriedades terapêuticas comprovadas, atuando como: