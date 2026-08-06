Jessica Lashly, de 38 anos, e Jersey Greer, de 17, tinham acabado de chegar em casa
Foto: Reprodução/Redes Sociais
Jessica Lashly, de 38 anos, e Jersey Greer, de 17, tinham acabado de chegar em casa

Uma mãe e uma filha, ambas residentes dos Estados Unidos, foram mortas a tiros por um vizinho idoso, que as confrontou na porta de casa por reclamações de barulho. Elas tinham 38 e 17 anos, respectivamente.

Segundo informações do Departamento de Xerife do Condado de Jefferson, no estado de Missouri, o idoso, de 73 anos, bateu na porta das vizinhas para realizar uma queixa sobre as “atividades” da residência, por volta das 20h30 do dia 25 de julho.

Ele foi atendido pela mãe, Jessica Lashly, que o confrontou. Segundo as autoridades, após algum comentário dela, Robert Winkelman se irritou, puxou a arma e atirou na cabeça da mulher.

A filha, Jersey Greer, reagiu em desespero e tentou socorrer a mãe. Sem sequer confrontar o vizinho novamente, também foi alvo de um disparo na cabeça.

A irmã mais velha, Justice Greer, relatou que elas tinham acabado de voltar para casa, o que sugere que elas mal teriam tido tempo para fazer barulho.


Ambas foram socorridas e levadas a um hospital, mas morreram dois dias depois, em 27 de julho. O homem morreu um dia depois. Quando policiais chegaram à residência, Winkelman virou a arma para si mesmo e atirou na própria cabeça.

Durante os dias que permaneceu no hospital, um mandado de prisão sem possibilidade de fiança havia sido expedido. A jovem Greer doou seus órgãos e ajudou pelo menos seis pessoas, conforme o New York Post.

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