Foto: Reprodução/Redes Sociais Jessica Lashly, de 38 anos, e Jersey Greer, de 17, tinham acabado de chegar em casa

Uma mãe e uma filha, ambas residentes dos Estados Unidos , foram mortas a tiros por um vizinho idoso, que as confrontou na porta de casa por reclamações de barulho. Elas tinham 38 e 17 anos, respectivamente.

Segundo informações do Departamento de Xerife do Condado de Jefferson, no estado de Missouri, o idoso, de 73 anos, bateu na porta das vizinhas para realizar umasobre as “atividades” da residência, por volta das 20h30 do dia 25 de julho.

Ele foi atendido pela mãe, Jessica Lashly, que o confrontou. Segundo as autoridades, após algum comentário dela, Robert Winkelman se irritou, puxou ae atirou na cabeça da mulher.

A filha, Jersey Greer, reagiu em desespero e tentou socorrer a mãe. Sem sequer confrontar o vizinho novamente, também foi alvo de um disparo na cabeça.

A irmã mais velha, Justice Greer, relatou que elas tinham acabado de voltar para casa, o que sugere que elas mal teriam tido tempo para fazer barulho.





Ambas foram socorridas e levadas a um hospital, mas morreram dois dias depois, em 27 de julho. O homem morreu um dia depois. Quando policiais chegaram à residência, Winkelman virou a arma para si mesmo e atirou na própria cabeça.

Durante os dias que permaneceu no hospital, um mandado de prisão sem possibilidade de fiança havia sido expedido. A jovem Greer doou seus órgãos e ajudou pelo menos seis pessoas, conforme o New York Post.