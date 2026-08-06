Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Sede da Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibição do “Ozempic Natural”, produto que era comercializado no Brasil sem registro, notificação ou cadastro junto ao órgão regulador.

A decisão impede a fabricação, importação, distribuição, comercialização, propaganda e uso de todos os lotes do produto. Segundo a Anvisa, a empresa apontada como responsável pela fabricação também não possui autorização de funcionamento para produzir medicamentos.

Produto não tinha autorização da Anvisa

De acordo com a resolução publicada pela agência, o chamado “Ozempic Natural” era oferecido no mercado sem a regularização exigida para medicamentos no país.

Além da ausência de registro, notificação ou cadastro, a empresa responsável pela fabricação não tinha autorização da Anvisa para exercer essa atividade.

Diante das irregularidades, a agência determinou que o produto seja retirado do mercado e proibiu qualquer tipo de comercialização ou divulgação.

A determinação também alcança todos os medicamentos fabricados pela empresa responsável pelo “Ozempic Natural”.

O que significa a proibição

Com a decisão, o produto não pode ser vendido, distribuído ou utilizado. Também fica proibida sua fabricação, importação e publicidade.

A medida é importante principalmente para consumidores que tenham encontrado o produto em sites, redes sociais ou outros canais de venda e possam ter associado o nome à popularidade do Ozempic, medicamento regularizado no Brasil.

O nome “Ozempic Natural”, porém, não significa que o produto seja uma versão natural ou alternativa autorizada do medicamento Ozempic.

Por isso, a recomendação é não comprar nem utilizar o produto e desconfiar de ofertas que prometam efeitos semelhantes aos de medicamentos conhecidos sem apresentar registro na Anvisa.

Outros produtos também foram proibidos

A decisão faz parte de uma série de medidas adotadas pela Anvisa contra produtos irregulares.

Na mesma leva de ações, a agência determinou a apreensão e proibiu a comercialização de Slim Turbo Premium e Slim CPS Dourado Gold. Os produtos eram anunciados sem registro, notificação ou cadastro e estavam ligados a uma empresa que, segundo a Anvisa, não possuía autorização para distribuir e armazenar medicamentos.

A agência também determinou medidas contra produtos de cannabis associados à Associação Canábica Nordeste (Acanne), que, segundo a resolução, não possui autorização de funcionamento válida e apresentava indícios de comercialização de produtos sem registro no Brasil.

Outro alerta envolve o Nebido, após a fabricante informar à Anvisa que não reconhece como original o lote KT0S5T4. A agência determinou a apreensão e proibiu a comercialização, distribuição e uso das unidades identificadas com esse número.

Reprodução Alerta para um lote falsificado do medicamento Nebido





Como consultar um medicamento

Antes de comprar medicamentos pela internet ou por redes sociais, a orientação é verificar se o produto está regularizado.

A situação pode ser consultada nos canais oficiais da Anvisa pelo nome do produto, marca, CNPJ da empresa ou número de registro.

Produtos sem registro ou comercializados por empresas que não possuem autorização para atuar no setor podem oferecer riscos à saúde, já que não passaram pelas etapas de avaliação e controle exigidas para a venda regular de medicamentos no país.