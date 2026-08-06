Divulgação/PRF Homem é preso com insumos para munição na Régis Bittencourt

Um homem foi preso transportando mais de 100 quilos de matéria-prima para fabricação de munição ilegal. O suspeito foi localizado na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na cidade de Barra do Turvo, no interior de São Paulo.

A apreensão foi feita durante uma fiscalização realizada em frente à Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, na altura do quilômetro 525, por volta das 10h desta última quarta-feira (5).

De acordo com a PRF, durante a abordagem a um veículo, os policiais encontraram diversas embalagens contendo espoleta s escondidas no compartimento lateral do porta-malas.

O material é usado para fabricação de munições. Ele é responsável por iniciar a combustão da pólvora usada na munição, o que impulsiona o projétil através do cano da arma.

O produto é classificado como Produto Controlado pelo Exército (PCE). Ou seja, a compra e venda das espoletas não são proibidas, mas são controladas.

Ao todo, foram encontradas 150 embalagens com as espoletas, que totalizaram aproximadamente 109 quilos do produto.

O motorista do veículo foi questionado sobre a procedência da carga. Ele informou que o condutor adquiriu as espoletas na cidade de Cascavel, no Paraná, e que pretendia vendê-las em São Paulo.

Os policiais identificaram que o transporte do material era realizado sem a documentação obrigatória.

O motorista não apresentou Guia de Tráfego, autorização ou qualquer documento que permitisse o transporte das espoletas.

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jacupiranga, também em São Paulo. A carga e o veículo também foram apreendidos.



