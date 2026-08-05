Corinthians x Internacional
Ricardo Duarte/Internacional
Corinthians x Internacional

O Corinthians recebe o Internacional nesta quinta-feira (06), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola na N eo Química Arena, em São Paulo, às 20h.

Após a derrota por 2 a 0 em Porto Alegre, o Timão busca corrigir os erros na saída de bola, ao mesmo tempo em que tenta jogadas pelos corredores laterais.

Devido às ausências de Yuri Alberto e Zakaria Labyad, ambos lesionados, a tendência é que o técnico Fernando Diniz escale jogadores que troquem de posição constantemente.

O Colorado de Paulo Pezzolano, por sua vez, deve entrar em campo com os mesmos titulares da ida.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Corinthians - Fernando Diniz: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Gui Negão.

Internacional -  Paulo Pezzolano: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Villagra e Alan Patrick; Vitinho, Bernabei e Carbonero.

Data: 06/08 (quinta-feira)
Horário:  20h (de Brasília)
Local:  Neo Química Arena, em São Paulo
Arbitragem:  Felipe Fernandes de Lima (MG)
Onde assistir: Amazon Prime

*Estagiária sob supervisão


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