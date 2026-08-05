Macsael Oda Caminhão com arrecadações dos brasileiros no Japão

Uma campanha mobilizada pela comunidade brasileira no Japão arrecadou cerca de cinco toneladas de doações para socorrer os moradores desabrigados após um forte terremoto atingir a região de Kumamoto, no sudoeste do país. A entrega dos mantimentos foi concluída após uma viagem de 24 horas até o primeiro ponto de desembarque das equipes.

A mobilização reuniu alimentos, água potável, itens de higiene pessoal e outros produtos de primeira necessidade. O transporte dos materiais foi feito a partir de Nagoya em dois caminhões dirigidos aos pontos afetados.

O trajeto até o local levou um tempo mais que o normal, devido aos danos provocados pelo tremor na infraestrutura viária e às condições das estradas, que demandaram maior atenção no deslocamento do comboio.

A ação foi organizada pelo empresário brasileiro André Gonçalves em coordenação com a prefeitura de Yatsushiro para estruturar a distribuição direta aos afetados. Segundo o organizador, a iniciativa contou com forte engajamento de moradores de diversas regiões do país, incluindo ex-residentes de Kumamoto.

O tremor de magnitude 7,1 atingiu a escala máxima de intensidade sísmica em cidades como Uki e Yatsushiro, deixando dezenas de mortos e milhares de pessoas desabrigadas ou alojadas em abrigos temporários. As cinco toneladas de suprimentos entregues têm como objetivo suprir as demandas mais urgentes da população local durante a fase de recuperação da região.