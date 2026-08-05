Uma campanha mobilizada pela comunidade brasileira no Japão arrecadou cerca de cinco toneladas de doações para socorrer os moradores desabrigados após um forte terremoto atingir a região de Kumamoto, no sudoeste do país. A entrega dos mantimentos foi concluída após uma viagem de 24 horas até o primeiro ponto de desembarque das equipes.
A mobilização reuniu alimentos, água potável, itens de higiene pessoal e outros produtos de primeira necessidade. O transporte dos materiais foi feito a partir de Nagoya em dois caminhões dirigidos aos pontos afetados.
O trajeto até o local levou um tempo mais que o normal, devido aos danos provocados pelo tremor na infraestrutura viária e às condições das estradas, que demandaram maior atenção no deslocamento do comboio.
A ação foi organizada pelo empresário brasileiro André Gonçalves em coordenação com a prefeitura de Yatsushiro para estruturar a distribuição direta aos afetados. Segundo o organizador, a iniciativa contou com forte engajamento de moradores de diversas regiões do país, incluindo ex-residentes de Kumamoto.
O tremor de magnitude 7,1 atingiu a escala máxima de intensidade sísmica em cidades como Uki e Yatsushiro, deixando dezenas de mortos e milhares de pessoas desabrigadas ou alojadas em abrigos temporários. As cinco toneladas de suprimentos entregues têm como objetivo suprir as demandas mais urgentes da população local durante a fase de recuperação da região.