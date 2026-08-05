Divulgação/Polícia Civil Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha (ES)

Um jovem de 24 anos disse à polícia que saiu de casa para comprar pão e, quando voltou, encontrou o tio morto. A versão começou a perder força ainda durante o atendimento: os policiais não acharam sinais da compra e descobriram que ele já havia tomado banho, trocado de roupa e tentado limpar sangue no imóvel.

O idoso, de 67 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (04), no bairro Jaburuna, em Vila Velha, no Espírito Santo. O sobrinho acabou preso como principal suspeito e foi levado ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

A Polícia Militar havia sido chamada inicialmente para atender uma possível ocorrência de latrocínio, roubo seguido de morte, segundo o ES Hoje.

O jovem contou aos militares que chegou do trabalho por volta das 2h, dormiu e saiu às 6h para comprar pão. Ao retornar, segundo o relato, encontrou a porta aberta e ouviu gritos dentro da casa.

Ele afirmou que um homem em situação de rua havia entrado no imóvel para roubar o dinheiro da aposentadoria do tio. O invasor teria lutado com o idoso antes de fugir.

Compra de pão não foi encontrada

Os policiais passaram a desconfiar da história ao analisarem o interior da casa e o comportamento do sobrinho. Segundo a PM, não havia pão nem qualquer outro sinal da compra mencionada por ele.

Os militares também identificaram uma tentativa de apagar vestígios de sangue. O jovem já estava de banho tomado e com outra roupa quando a equipe chegou.

Vizinhos e familiares relataram que ouviram barulhos vindos da residência por volta das 3h, durante a madrugada. O horário fica próximo do momento em que o sobrinho afirmou ter chegado do trabalho.

Outro elemento encontrado pelos policiais foi um caderno da vítima. Nas páginas, o idoso havia escrito cobranças dirigidas ao sobrinho pela devolução de um dinheiro que o jovem teria pegado emprestado.

A Polícia Civil informou que os depoimentos ainda estavam em andamento, até a última atualização desta matéria. O caso continua sob investigação.