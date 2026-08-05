Um homem de 76 anos foi preso em investigação que apura abuso sexual contra uma criança de 11 anos da própria família onde residem em Jequié, no interior da Bahia. A vítima, que tem deficiência intelectual, registrou em vídeo um dos episódios mencionados pela Polícia Civil.
Segundo a investigação, o suspeito se aproveitava do vínculo familiar para cometer os abusos de forma recorrente. Ele também oferecia dinheiro à menina para tentar impedir que o caso fosse denunciado.
Prisão do suspeito
A ordem de prisão preventiva foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Jequié. O investigado foi encontrado no bairro Curral Novo e, posteriormente, levado para uma unidade policial, onde permaneceu sob custódia para responder aos questionamentos da justiça.
O caso foi registrado no último sábado (01). Após tomar conhecimento da denúncia, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Jequié pediu a prisão preventiva do suspeito.
A medida foi autorizada pela Justiça. De acordo com a Polícia Civil, o homem era considerado foragido até ser encontrado nesta quarta.
A criança receberá acompanhamento do serviço de atendimento psicossocial do município. A assistência está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A prisão foi cumprida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Jequié, unidade ligada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis.