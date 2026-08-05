Divulgação/Prefeitura de Ipiuá Viatura da Polícia Militar da Bahia

Um homem de 76 anos foi preso em investigação que apura abuso sexual contra uma criança de 11 anos da própria família onde residem em Jequié, no interior da Bahia. A vítima, que tem deficiência intelectual, registrou em vídeo um dos episódios mencionados pela Polícia Civil.

Segundo a investigação, o suspeito se aproveitava do vínculo familiar para cometer os abusos de forma recorrente. Ele também oferecia dinheiro à menina para tentar impedir que o caso fosse denunciado.

Prisão do suspeito

A ordem de prisão preventiva foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Jequié. O investigado foi encontrado no bairro Curral Novo e, posteriormente, levado para uma unidade policial, onde permaneceu sob custódia para responder aos questionamentos da justiça.

O caso foi registrado no último sábado (01). Após tomar conhecimento da denúncia, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Jequié pediu a prisão preventiva do suspeito.

A medida foi autorizada pela Justiça. De acordo com a Polícia Civil, o homem era considerado foragido até ser encontrado nesta quarta.

A criança receberá acompanhamento do serviço de atendimento psicossocial do município. A assistência está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A prisão foi cumprida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Jequié, unidade ligada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis.