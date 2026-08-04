O Fortaleza recebe o Palmeiras nesta quarta-feira (05), pelo jogo de volta das oitavas de fina l da Copa do Brasil. A bola rola na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso, às 21h30.
Após a vitória por 3 a 0 na ida, Abel Ferreira, técnico do Verdão, avalia mexer no time e pode dar minutos a Flaco López, que disputou a Copa do Mundo pela Argentina.
Já Vitor Roque deve ser opção para o segundo tempo, tendo em vista que está em fase de recondicionamento físico.
O Tricolor de Aço, por sua vez, busca melhorar o sistema defensivo enquanto tenta reverter o placar.
Para o confronto, a tendência é que Paulo Autuori mantenha a equipe que vem atuando no mata-mata, com Lucas Sasha, Ronald e Rodriguinho no meio-campo.
Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje
Prováveis escalações
Fortaleza - Paulo Autuori: João Ricardo; Maílton, Neris, Lucas Gazal e Maurício Mucuri; Ronald, Lucas Sasha, Rodriguinho e Vitinho; Luiz Fernando e Miritello.
Palmeiras - Abel Ferreira: Carlos Miguel; Giay, Murilo e Barboza; Allan, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Piquerez (Arthur); Arias, Mauricio e Flaco López (Sosa).
Data: 05/08 (quarta-feira).
Horário: 21h30 (de Brasília).
Local: Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso
Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein
Onde assistir: TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime
*Estagiária sob supervisão