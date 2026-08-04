Viatura da Polícia Militar da Bahia
Divulgação/Prefeitura de Ipiuá
Viatura da Polícia Militar da Bahia

Um jovem de 22 anos foi levado à delegacia sob suspeita de expor o órgão sexual a crianças na área da piscina de um condomínio em Feira de Santana, na Bahia. Ele foi ouvido e responderá ao procedimento em liberdade.

O episódio aconteceu na noite de sábado (01), no bairro Mangabeira. As informações foram divulgadas pelo Correio, com base em dados da Polícia Civil. A identidade do suspeito não foi revelada.

Policiais do 25º Batalhão da Polícia Militar foram chamados para atender à ocorrência. Ao chegarem ao condomínio, os agentes encontraram o jovem e uma testemunha.

Os dois foram conduzidos à Central de Flagrantes de Feira de Santana. Na unidade policial, o suspeito prestou depoimento e foi liberado para responder ao caso fora da prisão.

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