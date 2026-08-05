Divulgação PRF A ocorrência foi registrada no km 71 da rodovia, quando os policiais realizavam patrulhamento e deram ordem de parada ao veículo

Um homem que era procurado pela Justiça por estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de terça-feira (04), durante uma abordagem na Rodovia Fernão Dias (BR-381) , em São Paulo.

A ocorrência foi registrada no km 71 da rodovia, quando os policiais realizavam patrulhamento e deram ordem de parada a um Renault Sandero.

Durante a fiscalização, a equipe consultou os documentos do motorista nos sistemas policiais. Foi então identificado um mandado de prisão preventiva em aberto relacionado ao crime de estupro de vulnerável.

Motorista foi levado para a Polícia Judiciária

Após a confirmação da ordem judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Polícia Judiciária, responsável pelos procedimentos relacionados ao cumprimento do mandado.

Segundo a PRF, ele permaneceu à disposição da Justiça.

A corporação não divulgou detalhes sobre a investigação que motivou a ordem de prisão, como a cidade onde o processo tramita ou informações sobre a vítima.

Fiscalizações ajudam a localizar foragidos

Consultas aos sistemas policiais durante abordagens de trânsito são uma das formas utilizadas pela PRF para identificar pessoas procuradas pela Justiça.

Casos semelhantes já foram registrados na própria Fernão Dias. Em maio de 2026, por exemplo, agentes prenderam em Vargem (SP) um homem de 57 anos que havia sido condenado por estupro de vulnerável. Segundo a PRF, ele ainda tinha mais de dez anos de pena a cumprir e era procurado pela Justiça da Bahia.

Em abril, outro homem foi preso na mesma rodovia após os policiais descobrirem, durante a consulta aos sistemas, que havia um mandado de prisão pendente contra ele. Na ocasião, a ordem judicial estava relacionada a uma investigação por estelionato.

A sequência de ocorrências mostra como abordagens de rotina e fiscalização nas rodovias federais também podem resultar na localização de pessoas com pendências judiciais.