Representação gerada por Inteligência Artificial - iG Atração em Omã assava aves em montanha-russa e roda-gigante, mas testes de laboratório apontaram carne malpassada e com vestígios de sangue

A Prefeitura de Dhofar, em Omã, mandou fechar temporariamente a atração conhecida como parque de diversões de frango assado. Segundo a vigilância sanitária da província, as amostras recolhidas no local estavam malpassadas e continham vestígios de sangue. As informações são do periódico Arabian Daily News.

Legenda: A Prefeitura de Dhofar, em Omã, mandou fechar temporariamente a atração conhecida como parque de diversões de frango assado. Segundo a vigilância sanitária municipal, as amostras recolhidas no local estavam malpassadas e continham vestígios de sangue. pic.twitter.com/Dcv5UgIYNo — iG (@iG) August 4, 2026





O responsável por montar a curiosa estrutura foi o criador de conteúdo omani Ahmed Al Saadi. A atração contava com dezenas de frangos que ficavam presos a brinquedos em miniatura, incluindo uma montanha-russa com looping e uma roda-gigante.

Segundo o influenciador, o trilho tinha forno embutido e as aves assavam enquanto subiam até o alto dos brinquedos. Quando ficavam prontos, os frangos assados eram servidos ao público.

As autoridades sanitárias foram averiguar o local após imagens da atração viralizarem nas redes sociais. De acordo com a administração da província, a equipe recolheu amostras e enviou o material para exame.

Após os resultados, a Prefeitura de Dhofar afirmou que a atração só reabrirá após a conclusão de todos os testes e a confirmação de que o local cumpre as normas de higiene e segurança alimentar.

A província de Dhofar passa por fiscalização reforçada por causa do grande fluxo de visitantes na região. No mês de junho, o órgão público fez 900 visitas de campo, apontou 150 infrações sanitárias e emitiu 60 advertências.



