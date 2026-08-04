Atração em Omã assava aves em montanha-russa e roda-gigante, mas testes de laboratório apontaram carne malpassada e com vestígios de sangue
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Atração em Omã assava aves em montanha-russa e roda-gigante, mas testes de laboratório apontaram carne malpassada e com vestígios de sangue

A Prefeitura de Dhofar, em Omã, mandou fechar temporariamente a atração conhecida como parque de diversões de frango assado. Segundo a  vigilância sanitária  da província, as amostras recolhidas no local estavam malpassadas e continham vestígios de sangue. As informações são do periódico Arabian Daily News.


O responsável por montar a curiosa estrutura foi o criador de conteúdo omani Ahmed Al Saadi. A atração contava com dezenas de frangos que ficavam presos a brinquedos em miniatura, incluindo uma montanha-russa com looping e uma roda-gigante.

Segundo o  influenciador, o trilho tinha forno embutido e as aves assavam enquanto subiam até o alto dos brinquedos. Quando ficavam prontos, os frangos assados eram servidos ao público.

As autoridades sanitárias foram averiguar o local após imagens da atração viralizarem nas redes sociais. De acordo com a administração da província, a equipe recolheu amostras e enviou o material para  exame.

Após os resultados, a Prefeitura de Dhofar afirmou que a atração só reabrirá após a conclusão de todos os testes e a confirmação de que o local cumpre as normas de higienesegurança alimentar.

A província de Dhofar passa por fiscalização reforçada por causa do grande fluxo de visitantes na região. No mês de junho, o  órgão público fez 900 visitas de campo, apontou 150 infrações sanitárias e emitiu 60 advertências.


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