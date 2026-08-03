FreePik Calendário com feriados

Agosto chegou, mas quem esperava aproveitar um feriado nacional vai precisar esperar a chegada de setembro. Apesar de não haver folgas em todo o país, o calendário reúne datas comemorativas importantes, como o Dia dos Pais, além de feriados estaduais e municipais em algumas regiões.

Reprodução/Freepik (freepik.com) Amazon tem ofertas em produtos eletrônicos para o Dia dos Pais

O Dia dos Pais, uma das principais datas comemorativas do ano, será celebrado em 9 de agosto. Apesar da importância da data, ela não é considerada feriado e, em 2026, cairá em um domingo, sem alterar o funcionamento do comércio ou a jornada de trabalho.

Feriados estaduais e municipais

Mesmo sem feriados nacionais, alguns estados e municípios terão datas de descanso ao longo de agosto.

No dia 5, a Paraíba comemora a fundação do estado e da capital, João Pessoa. A data é feriado estadual e também marca a celebração de Nossa Senhora das Neves, padroeira paraibana.

Já em 15 de agosto, quatro localidades terão feriado. O Tocantins celebra o Senhor do Bonfim; Fortaleza homenageia Nossa Senhora da Assunção; Belo Horizonte comemora o Dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira da capital mineira; e o Pará celebra a Data Magna, que marca a integração da antiga província do Grão-Pará à Independência do Brasil.

Em seguida, Teresina comemora o aniversário da cidade em 16 de agosto. Campo Grande terá feriado em 26 de agosto, também em razão do aniversário da capital. Já Maceió celebra, em 27 de agosto, o Dia de Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira da cidade.

Somando, são nove feriados estaduais e municipais serão celebrados nas capitais brasileiras.

Datas comemorativas no mês

Além dos feriados locais, agosto também reúne diversas datas comemorativas. Confira algumas delas:

1 de agosto: Dia Nacional do Maracatu e Dia Nacional do Selo;

3 de agosto: Dia do Capoeirista;

4 de agosto: Dia do Padre;

5 de agosto: Dia Nacional da Saúde;

7 de agosto: Dia Nacional da Cerveja;

8 de agosto: Dia Nacional de Controle do Colesterol;

9 de agosto: Dia dos Pais e Dia Internacional dos Povos Indígenas;

11 de agosto: Dia do Advogado;

19 de agosto: Dia Mundial da Fotografia;

22 de agosto: Dia do Folclore;

25 de agosto: Dia do Soldado;

27 de agosto: Dia do Psicólogo;

29 de agosto: Dia Nacional de Combate ao Fumo.

Próximos feriados nacionais

Como agosto não terá feriados nacionais, a próxima folga em todo o país será apenas em 7 de setembro, quando é celebrada a Independência do Brasil.

Gerado por IA Muitos feriados nacionais de 2026 caem na sexta e na segunda.

Confira como ficam os próximos feriados de 2026:

Setembro: 7 (segunda-feira) Independência do Brasil. O feriado cai no início da semana e garante um fim de semana prolongado para quem puder emendar a folga.

Outubro: 12 (segunda-feira) Nossa Senhora Aparecida . A data também será antecedida por um fim de semana, favorecendo mais três dias de descanso.

Novembro: 2 (segunda-feira) Finados . O feriado mantém a sequência de folgas prolongadas no início da semana. Já 15 (domingo ) marca a Proclamação da República e é a única data nacional do segundo semestre que cai em um domingo. No mesmo mês, 20 (sexta-feira) será o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra , abrindo mais um fim de semana prolongado.

Dezembro: 25 (sexta-feira) Natal . A celebração acontece em uma sexta-feira e, tradicionalmente, muitas empresas encerram o expediente mais cedo na véspera, em 24 de dezembro.

Outros pontos facultativos também poderão ampliar os períodos de descanso em algumas regiões do país. É o caso de 28 de outubro (Dia do Servidor Público), 24 de dezembro (véspera de Natal) e 31 de dezembro (véspera de Ano-Novo), datas em que órgãos públicos podem optar por suspender o expediente, enquanto, na iniciativa privada, a decisão fica a cargo de cada empresa ou do que estiver previsto em acordos coletivos.

O que é ponto facultativo?

O ponto facultativo é uma data em que órgãos públicos podem optar por suspender ou manter o expediente. Diferentemente dos feriados nacionais, não existe obrigação legal de paralisação das atividades.

Na iniciativa privada, a decisão sobre o funcionament o cabe a cada empresa, conforme suas regras internas ou o que estiver previsto em convenções e acordos coletivos de trabalho.

*Estagiária sob supervisão