Victor Piemonte/STF Luís Roberto Barroso votou pela procedência parcial da ação

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso está internado em um hospital de São Paulo após sofrer uma intoxicação alimentar causada por uma bactéria. Ele passou mal durante uma viagem acadêmica à França.

O quadro provocou desidratação e afetou a função dos rins. Segundo informações divulgadas pela assessoria de Barroso, ele apresenta boa evolução clínica e deve receber alta nos próximos dias.

Barroso está sob os cuidados da médica Ludhmila Hajjar. O hospital onde ele foi internado e a data de entrada na unidade não foram informados.

O iG entrou em contato com a assessoria de Luís Roberto Barroso para pedir informações atualizadas sobre o estado de saúde e a previsão de alta, mas ainda não recebeu retorno. A reportagem será atualizada caso haja resposta.

Histórico jurídico no STF

Barroso deixou o STF em outubro de 2025, após mais de 12 anos na Corte. Ele ocupou a presidência do Supremo durante os dois últimos anos do mandato. A aposentadoria passou a valer em 18 de outubro.