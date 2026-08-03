Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil Anvisa determina recolhimento de suplemento e repelentes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado de um suplemento alimentar e a interdição de alguns lotes de repelentes de insetos.

As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) em duas resoluções diferentes nesta segunda-feira (3).

De acordo com a Agência, a determinação do suplemento foi após a fabricante informar a falsificação do produto em cápsulas da marca Omegafor Plus/Vitafor. A empresa apresentou uma denúncia à Polícia Civil de Minas Gerais após não reconhecer a fabricação do lote.

Os produtos falsificados estavam sendo vendidos pela internet. O lote foi identificado pelo número B25 2501951, com data de validade em agosto de 2027.

Além da apreensão, a resolução determina também a proibição da fabricação, da venda, da divulgação e do uso do suplemento.

Reprodução Anvisa determina recolhimento de suplemento e repelentes





Repelentes

Em outra resolução, a Anvisa determinou a interdição cautelar de três repelentes de insetos de duas fabricantes diferentes.

A ação foi determinada após as empresas apresentarem resultados insatisfatórios em análises do componente DEET, composto químico usado como ingrediente ativo do produto.

Ao todo, a resolução determina a interdição de três produtos e três lotes, são eles:

Repelente com Filtro Solar FPS 30 Above Protect, lote 189952

Above Protect Repelente de Insetos, lote 205688

Repellere Repelente de Insetos Aerossol, lote 2601001449

Os primeiros são fabricados pela Baston Indústria de Aerossois e o último é fabricado pela Aeroflex Indústria de Aerosol.

Ainda de acordo com a resolução, a medida entra em vigor na mesma data da publicação.

O iG tenta contato com as fabricantes para entender melhor o caso. O espaço segue aberto.



