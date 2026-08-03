Anvisa determina recolhimento de suplemento e repelentes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado de um suplemento alimentar e a interdição de alguns lotes de repelentes de insetos.
As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) em duas resoluções diferentes nesta segunda-feira (3).
De acordo com a Agência, a determinação do suplemento foi após a fabricante informar a falsificação do produto em cápsulas da marca Omegafor Plus/Vitafor. A empresa apresentou uma denúncia à Polícia Civil de Minas Gerais após não reconhecer a fabricação do lote.
Os produtos falsificados estavam sendo vendidos pela internet. O lote foi identificado pelo número B25 2501951, com data de validade em agosto de 2027.
Além da apreensão, a resolução determina também a proibição da fabricação, da venda, da divulgação e do uso do suplemento.
Repelentes
Em outra resolução, a Anvisa determinou a interdição cautelar de três repelentes de insetos de duas fabricantes diferentes.
A ação foi determinada após as empresas apresentarem resultados insatisfatórios em análises do componente DEET, composto químico usado como ingrediente ativo do produto.
Ao todo, a resolução determina a interdição de três produtos e três lotes, são eles:
- Repelente com Filtro Solar FPS 30 Above Protect, lote 189952
- Above Protect Repelente de Insetos, lote 205688
- Repellere Repelente de Insetos Aerossol, lote 2601001449
Os primeiros são fabricados pela Baston Indústria de Aerossois e o último é fabricado pela Aeroflex Indústria de Aerosol.
Ainda de acordo com a resolução, a medida entra em vigor na mesma data da publicação.
O iG tenta contato com as fabricantes para entender melhor o caso. O espaço segue aberto.