Anvisa determina recolhimento de suplemento e repelentes
Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil
Anvisa determina recolhimento de suplemento e repelentes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado de um suplemento alimentar e a interdição de alguns lotes de repelentes de insetos.

As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) em duas resoluções diferentes nesta segunda-feira (3).

De acordo com a Agência, a determinação do suplemento foi após a fabricante informar a falsificação do produto em cápsulas da marca Omegafor Plus/Vitafor. A empresa apresentou uma denúncia à Polícia Civil de Minas Gerais após não reconhecer a fabricação do lote.

Os produtos falsificados estavam sendo vendidos pela internet. O lote foi identificado pelo número B25 2501951, com data de validade em agosto de 2027.

Além da apreensão, a resolução determina também a proibição da fabricação, da venda, da divulgação e do uso do suplemento.

Anvisa determina recolhimento de suplemento e repelentes
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Anvisa determina recolhimento de suplemento e repelentes


Repelentes

Em outra resolução, a Anvisa determinou a interdição cautelar de três repelentes de insetos de duas fabricantes diferentes.

A ação foi determinada após as empresas apresentarem resultados insatisfatórios em análises do componente DEET, composto químico usado como ingrediente ativo do produto.

Ao todo, a resolução determina a interdição de três produtos e três lotes, são eles:

  • Repelente com Filtro Solar FPS 30 Above Protect, lote 189952
  • Above Protect Repelente de Insetos, lote 205688
  • Repellere Repelente de Insetos Aerossol, lote 2601001449

Os primeiros são fabricados pela Baston Indústria de Aerossois e o último é fabricado pela Aeroflex Indústria de Aerosol.

Ainda de acordo com a resolução, a medida entra em vigor na mesma data da publicação.

O iG tenta contato com as fabricantes para entender melhor o caso. O espaço segue aberto.


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