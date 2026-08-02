Reprodução/ Flickr Flávio Bolsonaro

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou que aceitará o resultado das urnas nas eleições de 2026 por acreditar que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atuará de forma imparcial durante o pleito. A declaração foi dada em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, e divulgada pela CNN Brasil neste domingo (2).

A fala ocorre em um contexto em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio, fez reiteradas críticas ao sistema eleitoral brasileiro e às urnas eletrônicas ao longo dos últimos anos, especialmente durante o processo eleitoral de 2022. As declarações motivaram investigações e decisões da Justiça Eleitoral, tornando o tema um dos principais pontos do debate público sobre o processo de votação no país.

Segundo a CNN Brasil, Flávio afirmou que disputará a eleição dentro das regras atuais e disse confiar na atuação da Justiça Eleitoral neste ano.

"Eu vou aceitar. Eu vou concorrer com essas regras e tenho certeza que o TSE, diferente de 2022, vai ser um TSE imparcial e que vai tomar todas as providências para que essa eleição ocorra com mais segurança e mais transparência", declarou.

Em 22 de julho, o senador também divulgou uma nota pública afirmando que não questionou a integridade das urnas eletrônicas. O posicionamento ocorreu após ele mencionar a embaixadores estrangeiros informações sobre o sistema eleitoral brasileiro que já haviam sido desmentidas pela Justiça Eleitoral.

Propostas para segurança pública

Durante a entrevista, Flávio Bolsonaro também comentou propostas voltadas à segurança pública, entre elas o aumento das penas para crimes patrimoniais urbanos.

O candidato defendeu elevar a punição para casos de furto e roubo de celulares, além do crime de receptação. Segundo ele, pessoas condenadas também deveriam exercer atividades laborais durante o cumprimento da pena no sistema prisional.





Prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e tarifas

Flávio também voltou a comentar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Na entrevista, classificou as medidas cautelares impostas ao pai como uma extrapolação dos limites constitucionais e criticou as restrições relacionadas a manifestações de caráter político.

Outro tema abordado foi a política comercial dos Estados Unidos. Flávio atribuiu as tarifas impostas pelo governo do presidente Donald Trump ao Brasil à condução da política externa do governo federal.

As declarações foram divulgadas pela CNN Brasil antes da exibição completa da entrevista no programa Canal Livre.