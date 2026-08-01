Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Inmet emite alerta de baixa umidade relativa do ar

O domingo (2) será marcado por dois extremos climáticos no Brasil. Enquanto áreas do Sul e do litoral do Nordeste terão chuva, boa parte do Centro-Oeste, Sudeste e interior do Norte enfrentará um cenário de baixa umidade do ar, que pode trazer riscos à saúde e favorecer incêndios florestais. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o órgão, os menores índices de umidade relativa do ar devem ser registrados durante a tarde, principalmente em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Tocantins e no sudeste do Pará. Em alguns municípios, a umidade pode ficar abaixo de 20%, nível considerado de alerta.

O que significa baixa umidade do ar

A umidade relativa do ar representa a quantidade de vapor de água presente na atmosfera em relação ao máximo que ela poderia conter naquela temperatura.

Quando esse índice cai para menos de 30%, o ar é considerado seco. A partir de 20%, a situação entra em nível de alerta, aumentando o risco de problemas respiratórios, irritação nos olhos, nariz e garganta, além de favorecer a desidratação e elevar o risco de queimadas.

Por isso, especialistas recomendam reforçar a hidratação, evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia, usar umidificadores ou recipientes com água em ambientes fechados e reduzir a exposição ao sol entre o fim da manhã e o meio da tarde.

Estados entram em alerta

O Inmet emitiu alerta laranja para baixa umidade em áreas de Goiás, incluindo municípios como Goiânia, Rio Verde e Jataí; em Mato Grosso do Sul, com destaque para Campo Grande, Corumbá e Sonora; além do sul e leste de Mato Grosso, incluindo Cuiabá e Rondonópolis.

No Distrito Federal permanece um alerta amarelo, o que indica perigo potencial devido aos baixos índices de umidade durante o período da tarde.

Também seguem condições de ar seco em parte do Tocantins, sudeste do Pará, oeste da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão.

Chuva forte continua no Sul

Enquanto o interior do país enfrenta o tempo seco, o Sul ainda terá influência de áreas de instabilidade.

No domingo, há previsão de chuva e trovoadas entre o oeste e sudoeste do Paraná, grande parte de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. O Inmet também mantém alerta para ventos costeiros entre o litoral norte gaúcho e a região de Florianópolis (SC).

A instabilidade é provocada por um sistema de baixa pressão atmosférica que atua entre o Paraguai e o norte da Argentina, favorecendo a formação de nuvens carregadas na região.





Segunda-feira terá chuva no Sul e litoral do Sudeste

Na segunda-feira (3), as instabilidades voltam a ganhar força no Rio Grande do Sul, com previsão de chuva e trovoadas principalmente no centro-sul do estado. Também há possibilidade de pancadas isoladas em Santa Catarina e no extremo oeste do Paraná.

Já no Sudeste, aumenta a nebulosidade no Espírito Santo, no leste e norte de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e na faixa litorânea de São Paulo. O Inmet prevê chuva isolada principalmente no Espírito Santo, enquanto o restante da região continua sob influência do tempo seco.