HGG Banco de Sangue do Araújo Jorge necessita urgente de doações de sangue e plaquetas

O Banco de Sangue do Hospital de Câncer Araújo Jorge fez um apelo urgente por doações de sangue e plaquetas. Segundo a instituição, os estoques dos tipos O negativo, O positivo e A positivo estão em níveis críticos.

As doações de sangue podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. As coletas de plaquetas também podem ser agendadas para as manhãs de sábado.

A redução é atribuída ao período de férias escolares, quando o número de doadores costuma diminuir. O hospital alerta que a queda compromete o atendimento de pacientes em tratamento contra o câncer, que frequentemente necessitam de transfusões.

Segundo Jeffter Roniery Silva, biomédico responsável pela Garantia da Qualidade da unidade, a própria doença e os efeitos da quimioterapia podem reduzir a produção de células sanguíneas.

“A transfusão de sangue é essencial para repor os glóbulos vermelhos, responsáveis por transportar oxigênio para todo o organismo, as plaquetas, que ajudam a prevenir sangramentos, além de outros componentes do sangue”, explicou.

De acordo com o biomédico, a doação ajuda a reduzir o risco de complicações e permite que os pacientes deem continuidade ao tratamento com mais segurança.





Quem pode doar sangue

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 52 quilos. Menores de 18 anos devem apresentar autorização dos responsáveis.

O doador precisa estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial com foto, estar descansado e não permanecer em jejum. Também é recomendado ingerir bastante líquido e evitar refeições gordurosas nas quatro horas anteriores à coleta.

Mulheres devem respeitar um intervalo mínimo de 90 dias entre as doações. Para os homens, o prazo é de 60 dias. A regra não se aplica a quem fará a primeira doação.

Doação de plaquetas

A doação de plaquetas é feita por aférese, procedimento em que o sangue é retirado, separado e devolvido ao organismo, permanecendo na coleta apenas o componente necessário.

O processo dura, em média, de 90 a 120 minutos e é utilizado principalmente no atendimento a pacientes oncológicos.

Para doar plaquetas, é necessário ter entre 18 e 69 anos, pesar mais de 63 quilos e apresentar contagem adequada de plaquetas, avaliada antes da coleta.

Também é necessário não ter usado medicamentos à base de ácido acetilsalicílico, como AAS, nem anti-inflamatórios nos cinco dias anteriores.



