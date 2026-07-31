Reprodução/Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) Terremoto de magnitude 5,6 atinge fronteira entre Peru e Brasil

Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu o leste do Peru, próximo à fronteira com o Acre, às 21h58 (horário de Brasília) desta quinta-feira (30). Até a madrugada desta sexta-feira (31), não havia registro de mortos, feridos ou danos materiais.

O epicentro ficou na região de Pucallpa, no Peru, a cerca de 60 km da fronteira brasileira. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) emitiu alerta verde, que indica baixa probabilidade de mortes e prejuízos econômicos significativos.

As medições divulgadas pelos órgãos responsáveis apresentaram pequenas diferenças. O USGS calculou magnitude 5,6 e profundidade de 154,4 km, com epicentro a 13 km de San Fernando.

O Instituto Geofísico do Peru (IGP), por sua vez, registrou magnitude 5,7 e profundidade de 116 km. Segundo o órgão peruano, o epicentro ficou a 42 km a nordeste de Pucallpa e o tremor alcançou intensidade IV na cidade.

Terremoto foi sentido em Pucallpa

O Centro de Operações de Emergência Nacional do Peru informou que o terremoto foi percebido de forma leve a moderada pela população. Equipes locais continuavam verificando possíveis ocorrências nas áreas próximas ao epicentro.

A profundidade do abalo reduz a possibilidade de estragos graves na superfície, embora permita que o tremor seja sentido a distâncias maiores. Não houve emissão de alerta de tsunami, já que o epicentro foi localizado em uma área continental.

Terremotos são frequentes no Peru. O país está no Círculo de Fogo do Pacífico, faixa de forte atividade sísmica causada pelo encontro de placas tectônicas.